Estefania e Roger, da Isola a Uomini e Donne/ Esterna con “limone”, Alvin “guardone”

Grandi novità nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi lo aveva anticipato “Questa è la puntata con le coppie sull’orlo di una crisi di nervi” e così è stato. Una serata tutta dedicata alle coppie e alle loro scelte, a partire da Estefania e Roger. Ai due ragazzi, che in questi giorni hanno sviluppato un sentimento d’amore reciproco, la conduttrice ha fatto una proposta ‘irrinunciabile’: dormire insieme in un letto fino a lunedì prossimo (e dunque non più su una stuoia), tradendo però i loro compagni originari. Dunque Estefania lascia Nicolas Vaporidis e Roger lascia Ilona Staller per diventare una nuova coppia. Di conseguenza Vaporidis e Ilona sono una nuova coppia.

Estefania Bernal/ Con Roger Balduino a L'Isola dei Famosi 2022 scoppia l'amore?

Estefania e Roger, bacio appassionato all’Isola dei Famosi: Alvin “Faccio il guardone!”

Estefania e Roger riescono a superare la prova e a conquistare il letto dove la Blasi li invita a stendersi e a scambiarsi un bacio, con tanto di battuta: “Vi ho organizzato un’esterna meglio di Uomini e Donne!” I due, sul letto, si lanciano in un bacio appassionato, lasciando il povero Alvin alle spalle, costretto ad assistere alla scena romantica. “Sto qui a fare il guardone!” ha infine scherzato l’inviato, assistendo al momento.

