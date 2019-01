Parigi, esplosione in centro: morti e feriti/ Video ultime notizie, fuga di gas o attentato?

Tremenda esplosione avvenuta questa mattina in quel di Parigi. Stando a quanto riportato da tutti i principali quotidiani italiani e dai media internazionali, a provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas avvenuta nel nono arrondissement, in zona Opera, al centro della capitale francese. Il tutto sarebbe scaturito da un incendio in un panificio situato in Rue de Trevise, che forse ha fatto esplodere una bombola di gas o che è entrato in contatto con le tubature facendo esplodere il palazzo. Le immagini che ci giungono dal cuore della Francia sono drammatiche, scene di guerra, ed evidenziano un bel palazzo d’epoca letteralmente sventrato a piano terra, quasi come se fosse stato vittima di un bombardamento. Inizialmente si era temuto un atto terroristico, ma le forze dell’ordine hanno totalmente escluso tale ipotesi, parlando di esplosione accidentale. Il video dell’esplosione in fondo.

ESPLOSIONE A PARIGI: MORTI E FERITI

Al momento non è certo il numero dei feriti, mentre dalle macerie sarebbe stata estratta una persona senza vita, di cui ancora non si conoscono le generalità, anche se la notizia non è ancora ufficiale. La prefettura ha invitato attraverso Twitter ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso». Così invece un testimone che ha cinguettato: «Ero a qualche metro da rue Trévise quando ho sentito un rumore fortissimo di qualcosa che esplodeva c’era fumo e vetri ovunque. Ho sentito persone che gridavano, ci sono molti feriti. Sicuramente c’era ancora qualcuno nel palazzo che è esploso». Secondo Le Figaro al momento vi sarebbero 20 feriti, di cui due ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. Il quotidiano transalpino parla anche di vittime, anche se come detto sopra, al momento non vi è nessuna notizia ufficiale in merito. Sul posto si è recato subito il ministro dell’interno Christophe Castaner. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’ESPLOSIONE A PARIGI





