Chi è l’italiana ferita gravemente nell’esplosione a Parigi/ Ultime notizie, lavora in hotel vicino all’Opera

C’è anche un’italiana tra i venti feriti per la violenta esplosione provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, che ha scosso l’intero quartiere dell’Opera. L’identità della donna non è stata ancora resa nota ma da quanto apprende l’Ansa, si tratterebbe di una ragazza che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione. Le notizie sulle sue condizioni di salute in questo momento non sono delle migliori: la nostra connazionale infatti sarebbe rimasta ferita gravemente. Attualmente si troverebbe all’ospedale parigino de Lariboisiere. La Farnesina in questi minuti è al lavoro per verificare la presenza di italiani tra i feriti e tra i dispersi in seguito alla forte esplosione che ha provocato l’incendio di un intero palazzo. Tra i feriti anche un altro italiano un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, che ha riportato una ferita sopra un occhio ma è stato già medicato e le sue condizioni non sono gravi.

ITALIANA FERITA GRAVEMENTE NELL’ESPLOSIONE A PARIGI

In attesa di conoscere le generalità dell’italiana in gravi condizioni dopo la fortissima esplosione in uno stabile di Parigi, dovuta ad una fuga di gas, arrivano chiarimenti anche sulle condizioni degli altri italiani presenti sul posto. L’operatore Valerio Orsolini era insieme al giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso, per seguire le manifestazioni dei gilet gialli. Bianca Berlinguer ha riferito all’Ansa che gli inviati di Cartabianca rimasti coinvolti “sono molto spaventati, ma per fortuna non hanno subito gravi conseguenze”. La giornalista ha chiarito che il videomaker si trovava nella stanza dell’albergo nel quale alloggiava quando è stato investito dall’esplosione avvenuta nel panificio di fronte e colpito sopra un’occhio da una scheggia:”E’ stato medicato in albergo, dove è rimasto bloccato per un po’ di tempo perché non facevamo uscire nessuno. Ora è riuscito a raggiungere il pronto soccorso per i necessari controlli. E’ stato bravo perché nonostante sia stato colpito ha continuato a girare”.

