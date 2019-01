“Ho scoperto la tomba di Cleopatra e Marco Antonio”/ Hawass, l’egittologo più famoso al mondo:”Ecco dove sono”

Tante volte in passato era stato annunciato il ritrovamento ormai prossimo della tomba di Cleopatra, ma ogni volta le voci si erano rivelate infondate. Questa volta, però, è diverso: a parlare è infatti Zahi Hawass, considerato il massimo egittologo al mondo, secondo cui le spoglie dell’ultima regina d’Egitto, vissuta dal 69 al 30 a.C., si troverebbero in uno scavo all’ombra del tempio di Taposiris Magna, sito funerario a quasi 30 chilometri da Alessandria d’Egitto. Come riportato da Il Messaggero, accanto a Cleopatra, si troverebbe con ogni probabilità anche Marco Antonio, il condottiero romano che per l’enigmatica regina egiziana è stata l’ultimo, tragico, amore. Hawass si è sbilanciato:”Sono molto vicino: penso davvero di averla individuata, sono sulla buona strada, ho grandi speranze di trovarla presto”. E questa volta ci sono tanti motivi per credergli…

“HO TROVATO LA TOMBA DI CLEOPATRA E MARCO ANTONIO”

L’annuncio di quella che da molti è stata già definita come “la scoperta” del secolo, è arrivato dall’Università di Palermo: “Il luogo individuato ci ha restituito nel corso delle indagini molti elementi riconducibili senza dubbio alla figura storica di Cleopatra. Per questo, sappiamo ora dove andare esattamente a scavare”. L’impresa purtroppo è stata complicata dagli allagamenti determinati dal vicino lago, come ha spiegato Hawass:”Abbiamo trovato le stanze tutte sommerse. Una condizione che non ci permette di scavare bene. Pertanto, la prima cosa che dobbiamo fare ora è liberarle dall’acqua. Un lavoro che stiamo organizzando: è la fase più complessa, chiaramente. Ma l’obiettivo è di affrontarla presto per proseguire, poi, con l’indagine e lo scavo”. A Taposiris Magna, Hawass è convinto di trovare non solo la sepoltura di Cleopatra ma anche quella di Marco Antonio:”La speranza è di trovare la mummia di Cleopatra e quella di Marco Antonio. Credo che siano stati sepolti insieme in un’unica tomba”. Come spiega Il Messaggero, i fedelissimi di Cleopatra avrebbero occultato il corpo mummificato della loro amata regina seppellendolo con Marco Antonio in un luogo sacro e sicuro: unendo i loro destini anche dopo la morte.

