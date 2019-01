Bimbo caduto nel pozzo in Spagna: poche speranze per Julen/ Ultime notizie, robot-sonda scende fino a 80 metri

Partiamo dalla fine, ovvero dalle ultime ore di scavi appena fuori Malaga in Spagna dove da due giorni si prega e si scava per provare a salvare il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto nel pozzo di Totalan ormai 48 ore fa: il robot-sonda con le telecamere ha raggiunto una profondità di 80 metri per provare a capire in che parte della lunga profondità di quel pozzo artesiano si trova il piccolo bambino caduto mentre stava giocando con un amichetto. Lo ha riferito questa mattina il delegato del governo in Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dopo che si sono moltiplicati i soccorsi spagnoli in quella che sempre più assomiglia sinistramente alla tragedia del Vermicino che colpì l’Italia e il piccolo Alfredino Rampi nel lontano 13 giugno 1981. In quel caso precedente dopo tre giorni di agonia, il bambino morì praticamente in diretta tv, mentre oggi si spera che le condizioni di Julen Roco siano migliori e che i soccorsi facciano prima (anche perché disponendo di strumentazioni assai migliori di quelle degli anni Ottanta). Secondo quanto riferito in conferenza stampa poco fa dalla portavoce del Governo Sanchez, Maria Gamez, sarebbero stati trovati dei “resti biologici” appartenenti a Julen, pare forse dei capelli all’interno del pozzo mentre procedono gli scavi.

LA DISPERAZIONE DEL PADRE E LE POLEMICHE SUL POZZO ABUSIVO

Il membro della Guardia Civil spagnolo ha precisato che il pozzo è profondo 107 metri e, come è noto, la sonda procede molto lentamente visto che il pozzo è ostruito dalla terra franata dalle pareti: le squadre dei soccorsi stanno rimuovendo con l’aiuto di un potente estrattore ma si teme che il tempo stia scorrendo troppo in fretta senza avere segnali di vita dal piccolo Julen. Gómez de Celis ha inoltre commentato che i soccorsi sperano di localizzare il piccolo Julen entro le prossime 24-48 ore con la speranza che nelle ultime ore sia situato un punto non rintracciabile dalle sonde e sia solo per questo motivo che non si odono segnali o urla del bimbo spagnolo. Le polemiche intanto non mancano dopo la denuncia disperata fatta ieri dal padre – comprensibile, tenendo conto che solo de anni fa ha perso un altro figlio, il primogenito di 3 anni, per un infarto improvviso e assurdo occorso mentre giocava in spiaggia – in merito ai soccorsi che non farebbero abbastanza per salvare il suo Julen: «Non dite che sta arrivando il sindaco, raccontate quello che si sta facendo qui, una mer.. di nulla, che il bambino da 30 ore è intrappolato in un pozzo. Che stiamo morendo!». Polemiche rintuzzate anche dal fatto che quel pozzo artesiano pare sia abusivo, come riferito ieri da El Pais: «Per realizzare quel tipo di pozzi, che servono a cercare falde acquifere, servono infatti dei test e una specifica autorizzazione di cui non ci sarebbe traccia negli uffici competenti».

