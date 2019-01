Burkina Faso, trovato corpo di uomo bianco: è Luca Tacchetto?/ Ultime notizie, attesa dalla Farnesina

Il cadavere di un uomo bianco è stato rinvenuto nelle scorse ore in Burkina Faso, e non è da escludere si tratti di Luca Tacchetto, l’architetto scomparso lo scorso 15 dicembre proprio nella nazione africana di cui sopra. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos, la Farnesina sarebbe stata allertata del ritrovamento del cadavere, e si è messa di conseguenza in stretto contatto con le autorità locali per avere maggiori informazioni sul corpo rinvenuto. Al momento non vi sono conferme ne smentite a riguardo, e pare che il cadavere dell’uomo bianco sia stato ritrovato nella serata di ieri, mercoledì 16 gennaio, in quel di Siega. Sono in corso tutti gli accertamenti per approfondire la vicenda e sono attese novità nelle prossime ore per capire se si tratti o meno del 30enne figlio dell’ex sindaco di Vigonza, che da poco più di un mese ha fatto perdere le proprie tracce assieme alla fidanzata canadese, la 34enne Edith Blais.

BURKINA FASO, TROVATO CADAVERE: E’ LUCA TACCHETTO?

Nella zona dove è stato trovato il cadavere, a nord del Burkina Faso, vi sono numerosi gruppi attivi di milizie islamiste e bande armate, e di conseguenza sono diversi i crimini commessi nei confronti degli occidentali, dagli omicidi, agli stupri, arrivando fino ai sequestri. Proprio per questa ragione il parlamento nazionale aveva dichiarato lo stato di emergenza alla fine dello scorso anno, ma evidentemente la situazione non è migliorata. Nella giornata di ieri, infatti, era stato rapito a Tiabangou, lungo il confine con il Niger, il cittadino del Canada Kirk Woodman, dipendente di una società mineraria. Luca Tacchetto aveva voluto intraprendere questo viaggio in Burkina Faso assieme alla sua compagna, nonostante i molteplici pareri negativi vista la pericolosità di quella zona del mondo. Arrivato alla meta il 15 dicembre scorso, ha fatto perdere ogni notizia di se e l’ultimo ad averlo visto sarebbe stato un francese che da anni risiede in quella nazione africana, come confermato anche da un video girato dallo stesso Luca, poi inviato via WhatsApp ai famigliari.

