Principe Filippo: incidente d’auto/ Ultime notizie, si è ribaltato alla guida della sua Range Rover: illeso

Tanta paura per il principe Filippo, 97enne marito della regina d’Inghilterra Elisabetta II. Il Duca di Edimburgo ha avuto un incidente d’auto e si è ribaltato con il mezzo che stava guidando. Filippo era a bordo della sua Range Rover quando si è scontrato con un’altra auto finendo la propria corsa ribaltato su un fianco. Non è ancora ben chiara la dinamica di quanto accaduto, fatto sta che l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri vicino alla tenuta di Sandringham, in Norfolk. Stando a quanto riferiscono i media in queste ultime ore, Filippo sarebbe “sconvolto e sotto shock”, ma fortunatamente illeso nonostante l’età e gli acciacchi. Leggermente ferite, invece, altre due persone che si trovavano sull’altro mezzo coinvolto nello scontro, ma le loro condizioni fisiche non destano alcuna preoccupazione. Filippo non è nuovo a guidare le automobili, a discapito invece della credenza popolare convinta che i reali viaggino sempre con l’autista, e nonostante l’età che avanza lo stesso usa spesso e volentieri la propria automobile per spostarsi.

PRINCIPE FILIPPO: INCIDENTE D’AUTO

Decisamente impressionanti le prime immagini che ci giungono dalla Gran Bretagna, riportate praticamente da ogni media, in cui si vede la Range Rover nera di Filippo adagiata su un fianco, e un’altra automobile coinvolta incidentata. L’ultranovantenne sarebbe comunque uscito con le proprie gambe dal suv che stava guidando, per poi essere portato a Sandringham con un altro mezzo della flotta reale. Come detto sopra, Filippo non è nuovo a guidare le auto e in passato è stato spesso e volentieri pizzicato al volante, anche in compagnia dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e dalla moglie Michelle. «Siamo stati allertati intorno alle 15.00 (le 16.00 italiane) per una collisione di due veicoli. La strada non è bloccata. E’ stato chiamato il soccorso stradale», così ha parlato un portavoce della polizia, mentre da Buckingam Palace confermano le notizie sulle buone condizioni fisiche del marito della regina: «Il duca di Edimburgo è stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo questo pomeriggio. Il Duca non è rimasto ferito».

