La Regina Elisabetta è morta/ #RipQueenElizabeth, panico sui social: ma è una bufala

La Regina Elisabetta è morta. O almeno, così si dice su Twitter, dove da alcune ore si è generato un vero e proprio cataclisma di commenti stupiti sulle sorti della sovrana del Regno Unito. Al netto dei 92 anni della Regina Elisabetta, chiariamolo subito: il principe Carlo dovrà ancora aspettare. Siamo infatti in presenza di una bufala, per giunta annunciata da tempo, alla quale il mondo dei social non ha saputo però rispondere con prontezza. Tutto è iniziato il 26 dicembre scorso, quando l’utente Beefy_Cabbage ha scritto sulla piattaforma Reddit che il 5 gennaio la regina sarebbe morta. Il post in questione è diventato in pochissimo tempo virale, ma dell’autore si è persa ogni traccia: l’utente è stato infatti costretto a cancellare il suo profilo, al punto che in tanti si sono domandati se quella “profezia” non gli sia valsa le attenzioni del MI6, il servizio che indaga sulle minacce straniere verso il Regno Unito, o del MI5 che indaga sulle minacce interne.

REGINA ELISABETTA MORTA, IL PANICO SU TWITTER

Come detto la bufala si è ingrandita sempre di più fino ad oggi, quando l’hashtag #RIPQueenElizabeth è finito primo in tendenza su Twitter. Ne è derivato che chiunque sia capitato sul social abbia cliccato sull’hashtag domandandosi come stesse la sovrana del Regno Unito. Appurato che nessuna notizia negativa è arrivata finora da Buckingham Palace, si è presto passati dal panico all’ironia. Tanti i commenti che in questi minuti sottolineano la longevità della Regina Elisabetta:”#RIPQueenElizabeth in tendenza: – prima mi viene un coccolone manco stessimo parlando di un parente, poi realizzo che è una bufala perché tanto ci sotterrerà tutti. THE QUEEN IS IMMORTAL”, scrive un’utente. Un’altra internauta commenta:”E’ la prima volta che leggendo un hashtag del genere in tendenza lo apro tranquillamente sapendo che sia una bufala. Nessuno e niente la uccide, ci seppellirà tutti”. Insomma, non sarà la profezia di un utente Reddit a sotterrare la cara, vecchia (ma sempre in forma), regina. Possiamo dirlo: “God saved the Queen”.

