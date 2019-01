Russiagate “Trump ordinò a Cohen di mentire al Congresso”/ Ultime notizie: nuove pesanti accuse

Finisce nuovamente nella bufera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon USA avrebbe infatti ordinato il suo ex avvocato Michael Cohen, già condannato a tre anni durante lo scorso mese di dicembre, di mentire al congresso in merito alle trattative per costruire la famosa Trump Tower a Mosca. E’ questo quanto emerge analizzando le carte che si trovano al momento in mano al procuratore speciale Robert Mueller, che stava indagando sul Russiagate, nemico numero uno del presidente degli Stati Uniti. A darne notizie è il sito BuzzFeed citando fonti investigative, pezzo poi ripreso a cascata da tutti i principali quotidiani online in Italia in queste ore. A quanto emerge pare che l’uomo più potente al mondo fosse pronto ad appoggiare il piano di Cohen di recarsi in visita in Russia durante la campagna presidenziale del 2016, per incontrare il collega Vladimir Putin. «Fai che avvenga», le parole di Trump al suo legale.

RUSSIAGATE: “TRUMP ORDINO’ A COHEN DI MENTRE”

Ovviamente rimanda al mittente ogni accusa il commander in chief, che ha liquidato più volte l’inchiesta di Mueller definendola spesso e volentieri spazzatura nonché “caccia alle streghe”. Trump ha smentito a più riprese alcuna “collaborazione” con la Russia durante il periodo elettorale, ma il procuratore è convinto del contrario. Parole dure da parte del presidente degli Stati Uniti anche nei confronti del suo ex avvocato, che secondo lo stesso starebbe fornendo dichiarazioni false pur di ottenere un alleggerimento della pena in vista della sentenza nel procedimento giudiziario a suo carico. Cohen ha a sua volte replicato via social al presidente, e attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: «sono rammaricato dalla mia cieca realtà nei confronti di un uomo che non lo merita». L’ex avvocato di Trump sarebbe pronto a testimoniare di fronte al Congresso viste le pesanti intimidazioni dell’ex amico, cosa che invece fino a poco tempo fa era stata scartata.

