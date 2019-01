Burkina Faso, Luca Tacchetto scomparso/ Ultime notizie, Trudeau “Edith Blais è ancora viva”

E’ viva l’amica canadese di Luca Tacchetto, la 34enne Edith Blais. Lo scoop è fornito dal premier del Canada Justin Trudeau, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore, rispondendo ad una specifica domanda di un giornalista, ha spiegato: «Edith è ancora viva? Per quello che ne so io, sì». Il primo ministro ha poi aggiunto: «Da quello che mi risulta, mi è sempre stato detto che si ritiene che sia viva». Resta il fatto che di Edith e del nostro connazionale Luca, si sono perse le tracce da più di un mese, precisamente dallo scorso 15 dicembre 2018. I due avevano deciso di intraprendere questa avventura in quella nazione molto difficile e pericolosa dell’Africa, nonostante in molti glielo avessero sconsigliato, e una volta giunti a destinazione sono spariti. Gli ultimi ad averli visti in vita sono stati un francese e la sua compagna che da anni si sono trasferiti in Burkina Faso e con cui Luca ed Edith avevano pranzato.

LUCA TACCHETTO SCOMPARSO: L’AMICA CANADESE E’ ANCORA VIVA

La coppia si stava spostando in auto fra Bobo-Dioulasso e la capitale Ouagadougou, quando appunto si è persa nel nulla, e al momento gli inquirenti brancolano nel buio. L’auto da loro utilizzata non è stata ritrovata, e non si hanno indizi che facciano pensare ad un rapimento, visto che nessun gruppo armato della zona ha rivendicato i due occidentali. Nella giornata di mercoledì è stato ritrovato il cadavere di un uomo bianco e subito si è pensato al 30enne ingegnere padovano, ma alla fine il corpo rinvenuto è stato identificato in Kirk Woodman, un dipendente della società mineraria di Vancouver, Progress Mineral Mining Company, che lavorava come geologo. Purtroppo il Burkina Faso non è nuovo a operazioni criminali di questo tipo, visto che in quella zona del mondo le autorità sono praticamente inesistenti, e alla gente per bene si mescolano numerosi gruppi armati che rapiscono, uccidono e violentano.

