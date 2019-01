Il Principe Filippo guida senza cintura dopo l’incidente/ Possibile apertura di un’inchiesta contro i reali

Il principe Filippo continua a far parlare di se. A due giorni dall’incidente in cui si è ribaltato a bordo del suo Range Rover, e in cui ha rischiato di fare seriamente del male a tre persone, il marito della regina Elisabetta è stato pizzicato nuovamente al volante e senza cinture di sicurezza. La polizia lo ha fermato per un controllo di routine ed ha deciso semplicemente di ammonirlo verbalmente, senza fargli la multa. Una notizia che in queste ore è finita su tutte le prime pagine dei numerosi e agguerriti tabloid britannici, che hanno infatti deciso di montare un vero e proprio caso. Da una parte ci sono i Windsor, che scorrazzano in macchina senza cintura, e dall’altra i loro sudditi, che invece devono giustamente rispettare il codice stradale. E stando a quanto scrive Repubblica, potrebbe a breve essere avviata un’inchiesta per fare chiarezza sull’episodio, un’indagine che ovviamente non farebbe bene ai reali e a tutto il Regno Unito, in un periodo già delicatissimo a causa della questione Brexit.

IL PRINCIPE FILIPPO GUIDA SENZA CINTURA

Pare che il Principe abbia riconosciuto il proprio errore, dicendo “Sono un idiota”, dopo lo scontro di due giorni fa, quando, accecato dal sole, finì con la sua Range Rover nera nella corsia opposta, scontrandosi con un’utilitaria che sopraggiungeva in quegli istanti, e sui cui viaggiavano due donne e un bebè. Solo il caso ha voluto che nessuno si facesse male sul serio, ma non sono comunque mancate le polemiche: «Non è vero che il principe mi ha chiamato – le parole rilasciate dalla donna che si è ferita in maniera più grave rispetto alle altre tre – la famiglia reale non ci ha neanche chiesto scusa». Ci si è domandato anche come mai il Principe scorrazzasse da solo, sia per questioni legate alla sicurezza, sia per la sua età (97 anni). «È impossibile tenerlo sotto controllo» dice una fonte di palazzo reale, che vuole rimanere ovviamente anonima «da quando un anno e mezzo fa si è ritirato dagli impegni pubblici fa quello che vuole».

