Ex pornostar ‘scopre Gesù’ e si converte/ “Ecco come aiuto le donne a uscire dall’industria a luci rosse”

Una domenica di Pasqua Crystal DiGregorio-Bassette, una attrice porno americana, fa un incontro particolare: “Sentii come se Dio mi avesse tolto il velo dagli occhi, e capii quanto male fa l’industria del porno”, racconta in una intervista televisiva in cui racconta la sua storia sul canale Fox News. Da allora ha smesso con quel lavoro che le aveva fatto guadagnare un sacco di soldi e si è dedicata ad aiutare altre come lei a uscire da quel mondo: “Mi sentivo come se mi violentassero sul set. Ho capito quante persone siano ferite da questo ambiente”. Non è stato un processo facile e veloce. Secondo i media americani come Fox News che ha riportato la sua storia, guadagnava cifre come 30mila dollari al mese, aveva una villa a Malibu in California del valore di 10 milioni di dollari, una Ferrari, era proprietaria di una discoteca, di due Cadillac e di una seconda casa. Insomma, mica male.

C’E’ SPERANZA ANCHE PER CHI NON HA SPERANZA

Oggi la DiGregorio-Bassette vuole aiutare le altre donne come era lei a uscire dall’industria del porno, fa parte della Chiesa di Dio e il suo passato non è un ostacolo: “Si sentono libere di venire a parlare con me, con me chiunque può parlare apertamente senza sentirsi giudicata o condannata”. Lei stessa si considera ancora una peccatrice, ma sa guardare oltre: “Devi lasciarti il passato alle spalle, il tuo specchietto retrovisore è più piccolo del parabrezza per un motivo semplice: perché il tuo futuro è più grande del tuo passato”. La sua storia è stata raccontata sul canale televisivo americano Fox News, ma lei dice di non aver voluto essere pagata: “L’ho fatto perché il regno di Dio cresca sulla terra e tutti lo passano vedere. C’è speranza in questa vita anche per chi non ha speranze. C’è il perdono per chi lo desidera”.

