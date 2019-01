BREXIT, “SENZA ACCORDO ALLARME CIBO”/ No deal, scenario da incubo: “Rischio scaffali vuoti nei supermercati”

Sarà una giornata importante per la Brexit quella di martedì 29 gennaio 2019: Theresa May si confronterà nuovamente con il Parlamento che tenterà di imporle l’ennesimo rinvio (mentre la scadenza del 29 marzo si avvicina pericolosamente) dinanzi ad un contestato meccanismo di backstop fra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda che continua a rivelarsi lo scoglio principale sulla strada dell’intesa con l’Unione Europea. Un ostacolo talmente arduo che almeno per ora lo spettro del “no deal”, l’uscita senza accordo, aleggia pericolosamente nei discorsi di milioni di cittadini britannici. Perché sembra sempre più evidente che una questione apparentemente tutta “politica” potrebbe avere degli impatti devastanti sulle vite quotidiane del popolo che ha votato per la Brexit (e anche per chi ha votato per restarci, a dirla tutta). Un esempio? Alcune delle maggiori catene di supermercati e fast food quali Sainsbury’s, Asda, Marks & Spencer, Waitrose, The Co-op, Lidl, McDonald’s, Kfc, insomma, veri e propri colossi, hanno lanciato l’allarme: con il no deal potrebbe verificarsi addirittura una penuria degli approvvigionamenti di generi alimentari di base. Insomma: scaffali vuoti nei supermercati. Panico in UK…

BREXIT, “SENZA ACCORDO ALLARME CIBO”

I colossi della grande distribuzione alimentare in una lettera aperta denunciano i rischi di un no deal in materia di Brexit che, a loro dire, potrebbero minacciare – almeno nell’immediato – le forniture di vari prodotti d’importazione. Nella missiva, come riportato da Il Messaggero, si legge:”Siamo estremamente preoccupati dei rischi significativi che incombono sul mantenimento della scelta, della qualità e della durata dei cibi a disposizione dei nostri clienti” nel caso in cui si materializzasse un taglio netto con l’Ue. I vertici delle catene di supermercati prefigurano uno scenario in cui si manifesterà “un’inevitabile pressione sui prezzi a causa dei costi di trasporto più alti, della svalutazione della sterlina e dei dazi”. Uno scenario da incubo che però non sembra campato in aria se si pensa che in questo periodo della stagione i cittadini del Regno Unito importano dall’Ue fra il 70 il 90% della frutta e della verdura. Da qui l’appello che ha il tono quasi dell’invocazione affinché governo e Parlamento trovino “urgentemente una soluzione per evitare lo shock di una Brexit no deal”.

