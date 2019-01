Brexit, May presenta il Piano B/ Rumors Uk: “uguale all’accordo bocciato, ma senza il backstop su Irlanda”

Oggi pomeriggio alla Camera dei Comuni la Premier Theresa May torna a presentare un “nuovo” accordo per la Brexit dopo il clamoroso fallimento della scorsa settimana che quasi costava la poltrona di Primo Ministro alla leader Tory (salvata poi dalla mozione di sfiducia respinta, ndr): la May è pronta dunque a presentare quel “Piano B” che dovrebbe avere nelle proprie intenzioni il tentato “cambio di idee” nei parlamentari che solo una settimana fa bocciavano l’accordo stilato da May e l’Unione Europea per un divorzio con data di scadenza il prossimo 30 marzo 2019. In realtà, secondo i primi rumors inglesi che arrivano da Downing Street, le novità richieste dal Parlamento non dovrebbero essere poi così tante e il Piano B rischia di deflagrare tanto quanto il primo. «Niente concessioni alle opposizioni o verso una Brexit più soft, ma la riproposizione del suo piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop», ovvero il meccanismo vincolante di garanzia “teorica” imposto dall’Unione Europea per lasciare un confine aperto tra Irlanda del Nord e Irlanda, onde evitare i guai del recente passato. In poche parole, un Piano B assai vicino al Piano A ma senza (forse, dipende dalla risposta di Bruxelles) il backstop: alle opposizioni non piace già per niente.

NUOVO TRATTATO CON L’IRLANDA?

Il “tavolo” con Labour e altri partiti è durato il soffio di un giorno, le divisioni e i “dispetti” politici sono tornati a farla da padrone e tanto la Brexit quanto un accordo comunitario sembrano sempre più lontani: la mossa della May sul backstop mira a convincere i Tory più ribelli (gli Hard Brexitems) ma anche gli alleati unionisti nordirlandesi del Dup, ma al momento non è dato sapere se l’esito potrà essere positivo riconquistando in breve una fiducia persa ormai diverso tempo fa. Per provare a sbloccare la partita è decisiva l’Irlanda: secondo i media britannici, una delle proposte in fase di elaborazione da parte della Premier May sarebbe «la riscrittura dell’accordo del 1998, per assicurare l’Irlanda sull’impegno del Regno Unito a mantenere aperto il confine irlandese, dopo l’uscita dall’Unione europea». Si tratta del celebre “Trattato del Venerdì Santo” con il quale si pose fine alle liti e tragedie pluriennali in Regno Unito: per la May, la possibilità potrebbe essere quella di un emendamento all’accordo di pace per provare ad eliminare il backstop senza però imporre un confine fisico tra i due paesi irlandesi. Ora la “palla” tocca ai Comuni, l’impressione è che ne vedremo ancora delle belle…

© RIPRODUZIONE RISERVATA