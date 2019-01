Venezuela, Parlamento Ue: oggi riconosce Guaidó presidente/ Leader anti Maduro: “ho incontrato i militari”

Oggi è il giorno in cui il Parlamento Ue riconoscerà Juan Guaidó presidente ufficiale del Venezuela, in attesa di libere elezioni da tenersi nei prossimi mesi: dopo gli Stati Uniti anche l’Europa, pur con diverse opposizioni al proprio interno, impongono il lato diplomatico sulla complessa realtà sociale e politica nel Paese sudamericano mettendo ancora più nell’angolo il Presidente Nicolas Maduro, costretto negli ultimi giorni ad aprire il dialogo con le opposizioni e abbozzare una possibile convocazione delle Elezioni. Nel frattempo lo stesso Guaidó ha rifiutato quello descritto come «un falso dialogo» del dittatore venezuelano: lo ha annunciato in una lungo articolo scritto di suo pugno sul New York Times, dove ha anche sottolineato l’importanza della scelta futura dei militari su quale parte sostenere della imminente guerra civile che si scatenerà qualora Maduro non lasciasse il suo incarico. In un’intervista all’agenzia russa Ria Novosti ieri, l’erede di Chavez a Caracas era tornato ad offrire un dialogo con l’opposizione, precisando però che non intende dimettersi dal suo incarico e proponendo invece elezioni legislative, dunque non presidenziali, anticipate.

IL RACCONTO DEL GIUDICE: “PAESE SPACCATO IN 2”

«Abbiamo avuto incontri clandestini con membri delle forze armate e delle forze di sicurezza»: è sempre Guaidó a parlare e annuncia anche al popolo americano «Il ritiro del sostegno militare a Maduro è fondamentale per consentire un cambiamento nel governo e la maggioranza dei militari in servizio concorda che i recenti travagli del Paese siano insostenibili», conclude il leader e Presidente ad interim del Venezuela. La Russia intanto fa il suo passo e dal Ministero degli Esteri Lavrov arriva l’invito all’opposizione venezuelana di «mostrare un approccio egualmente costruttivo, ritirare gli ultimatum e agire indipendentemente sotto la guida degli interessi del popolo venezuelano». Intanto il racconto fatto questa mattina sulle nostre pagine da Luis Alberto Petit Guerra – giudice venezuelano ed ex coordinatore per l’area metropolitana di Caracas per la materia civile e per le tutele costituzionali – offre uno scenario tanto più preoccupante di quanto viene descritto nel mondo fuori dal Venezuela. «Il paese è spaccato a metà, le violenze sono continue», e poi annuncia «Juan Guaidó ha chiesto alle forze armate (termine che a mio avviso dovrebbe essere scritto con lettere minuscole per le loro azioni vergognose) che non diano un colpo di Stato e che semplicemente non obbediscano a ordini illegali. Che non reprimano il popolo e che non sparino più contro di esso. Che si mettano dal lato del popolo. Gli stiamo offrendo una legge di amnistia proposta dal Parlamento: che ci aiutino a recuperare la democrazia e ne potranno beneficiare, fatta eccezione per crimini di lesa umanità, violatori e torturatori. Le cose vanno chiamate con il loro nome: ci potrà essere solo un “dialogo” sincero, una volta in grado di realizzare il percorso proposto dal Presidente in carica della Repubblica basato su alcuni punti».

QUI L’INTERVISTA AL GIUDICE VENEZUELANO LUIS ALBERTO PETIT GUERRA



