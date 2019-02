ASIA BIBI È IN CANADA/ Ultime notizie, lasciato in segreto il Pakistan nei giorni scorsi: fine di un incubo

Fine dell’incubo per Asia Bibi: questa volta davvero e senza possibilità di eventuali ribaltoni. La donna ha infatti lasciato il Pakistan e si trova adesso in Canada. Lo ha rivelato Saif ul Malook, l’avvocato della cristiana denunciata per blasfemia nei confronti di Maometto nel 2009, dopo una lite con alcune donne nella fattoria in Punjab, dove lavorava, parlando con il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). Secondo quanto dichiarato dal legale della donna, la data esatta della partenza non è stata rivelata per ragioni di sicurezza, né è stato detto come abbia lasciato il Pakistan, dal momento che nel Paese le proteste dei partiti estremisti e dei loro seguaci sono ancora intense dopo che la Corte suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro la sua assoluzione.

ASIA BIBI IN CANADA: HA LASCIATO IL PAKISTAN

“Si è riunita con la sua famiglia”: è probabilmente questa la frase più bella e importante pronunciata dall’avvocato di Asia Bibi in relazione al suo trasferimento dal Pakistan al Canada. Fin dal giorno della sentenza della Corte Suprema si erano diffuse delle voci secondo cui la donna cristiana, madre di cinque figli, avrebbe potuto lasciare il Paese nel giro di poco tempo: così è stato, con il Canada che ha accolto la donna e con ogni probabilità manterrà riservata la sua residenza per evitare ritorsioni da parte di radicali islamici nei suoi confronti. Il processo ad Asia Bibi, 47 anni, si era basato perlopiù su testimonianze dei suoi stessi accusatori: al culmine di una discussione sulla religione con altre 2 donne musulmane, che si rifiutarono di bere alla sua stessa fontana considerandola “impura”, la donna difese l sua fede e venne picchiata. Asia Bibi si è sempre detta innocente: per lei ora può avere inizio una nuova vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA