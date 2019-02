Guaidó vs M5s: “Di Stefano si informi, Venezuela non è la Libia”/ “Maduro ha ucciso 70 giovani in 7 giorni”

Dopo il mancato riconoscimento dell’Italia ieri in Parlamento Ue sulla presidenza di Juan Guaidó (Lega e M5s si sono astenuti, alcuni del Pd hanno fatto uguale), il leader dell’opposizione – che da Caracas ieri ha lanciato il Piano per il Paese con nuovi appelli al militari affinché abbandonino il sostegno a Maduro – ha lanciato un diretto appello al sottosegretario agli Esteri italiano, il grillino Manlio Di Stefano: ieri il membro del Governo M5s aveva spiegato «L’Italia non riconosce Guaidó presidente, siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche interne di un altro Paese. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite», avvicinando il caso del Venezuela al recente passato in Libia. La netta replica arriva dallo stesso Guaidó in un intervista al Tg2 e Rai News24 «Consiglio al sottosegretario Di Stefano di informarsi. In Venezuela oggi non c’è il rischio di una seconda Libia, perchè il 90% dei venezuelani vuole il cambiamento». Il giovane leader dell’opposizione ha poi rivolto un appello a tutto il Governo Conte, dopo che in passato l’Italia ha spesso sostenuto il dialogo – anche grazie alla Chiesa Cattolica – per una maggiore libertà delle opposizioni; «Ci aspettiamo molto dall’Italia e siamo sicuri che sceglierà di stare dalla parte della gente che chiede il cambiamento. Tutto il nostro rispetto per il dibattito in corso».

VENEZUELA DEL CAOS: “REGIME MADURO HA UCCISO 70 GIOVANI”

Rispetto ai membri italiani dell’Europarlamento che non hanno riconosciuto la sua leadership e il suo esser diventato presidente ad interim, Guaidó prosegue «Questo denota un po’ di scarsa conoscenza di quello che succede da noi. L’Italia può fare molto per il mio Paese. In Venezuela i giorni si contano in vite: in persone assassinate dal regime, uccise dalla fame o lungo il viaggio a piedi fino in Ecuador». L’attacco è poi diretto ovviamente al dittatore Maduro, accusato dalle opposizioni di avere assassinato altre persone innocenti negli ultimi 7 giorni: «La polizia a casa mia è la risposta del regime che si sente in difficoltà – continua il presidente ad interim – Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal Faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, di cui 80 sono minorenni e alcuni bambini». In conclusione il leader Guaidó ha dichiarato di avere la netta intenzione di sfidare il divieto di Maduro organizzando lo stesso l’arrivo di una grande quantità di aiuto umanitario dall’estero: «saranno medicine che saranno messe a disposizione da nazioni della regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA