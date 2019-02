Trump “Stato di emergenza per il muro in Messico”/ Pronta la mossa anti-shutdown

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a far parlare di se, ma questa volta, non per una decisione politica. E’ divenuto pubblico il bollettino medico emesso dal dottor Sean Conley, che ha visitato il commander in chief la settimana scorsa. Il tycoon gode di “ottima salute in generale”, si legge, ma risulta essere sovrappeso dopo aver messo su qualche chilo nell’ultimo anno, ed ora rientra ufficialmente nella fascia degli obesi. Il 72enne americano pesava 108.4 kg all’inizio dell’anno scorso, mentre ora, ad un anno di distanza, ne pesa 110.2. Trump avrebbe dovuto perdere qualche chilo già un anno fa, su consiglio medico, fra i 4.5 e i 7, attraverso una dieta più salutare unita all’esercizio fisico, ma nonostante il consiglio dell’esperto, il presidente a stelle e strisce ha continuato a mangiare bistecche con ketchup e patatine fritte. L’uomo più potente al mondo è inoltre un grande amante dei fast food, sicuramente un nemico del cibo sano e del peso forma.

TRUMP “STATO DI EMERGENZA PER IL MURO IN MESSICO

In attesa di capire se Trump riuscirà o meno a rientrare nel proprio peso ideale, >il presidente degli Stati Uniti starebbe seriamente pensando di dichiarare lo stato di emergenza, di modo da poter costruire finalmente il muro lungo il confine con il Messico. Del resto la costruzione della barriera a sud degli States è stata una delle trovate vincenti durante le elezioni del 2016, e Trump vorrebbe presentarsi alla campagna elettorale del 2020 con la promessa mantenuta. Di conseguenza, dopo aver firmato un accordo con la Camera anti-shutdown che non finanzierà il muro, dichiarerà l’emergenza nazionale di modo che potrà mettere le mani sui famosi 5.7 miliardi di dollari necessari per la barriera. E’ stato Mitch McConnel, come ricorda l’agenzia Ansa, ad anticipare la prossima mossa del tycoon, decisione che ha ovviamente fatto storcere il naso a Nancy Pelosi, speaker della Camera nonché nemica numero uno di Trump: «Quella al confine col Messico – ha detto – è una sfida umanitaria, non una emergenza nazionale. Semmai lo è il problema delle armi da fuoco».

