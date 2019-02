INCENDIO A DACCA, 69 MORTI/ Bangladesh: “Persone in trappola per ingorgo stradale”

Un incendio devastante si è sviluppato a Dacca, nella periferia della capitale del Bangladesh, portando alla morte di almeno 69 persone mentre altre 50 sono rimaste ferite. Come riportato dai media locali, le fiamme hanno interessato l’area di Chawk Bazar, una zona caratterizzata dalla presenza di molti edifici, l’uno accanto all’altro, separati da vicoli stretti. La particolare conformazione del quartiere ha dunque fatto sì che l’incendio si propagasse velocemente da un palazzo all’altro facendo sì che diverse famiglie restassero intrappolate nelle loro abitazioni senza avere la possibilità di uscire. Come riportato da Sky Tg24, fonti ufficiali locali parlano di una “situazione davvero difficile”. Mahfuz Riben, un ufficiale della centrale operativa della Protezione Civile a Dacca, sentito dall’Associated Press ha spiegato: “Le nostre squadre sono al lavoro, ma molti dei corpi che sono stati rinvenuti sono ancora in fase di identificazione”.

INCENDIO A DACCA, ALMENO 69 MORTI

Rischia di rivelarsi purtroppo provvisorio il bilancio di 69 morti per l’incendio a Dacca. Lo ha ammesso il il capo dei vigili del fuoco del Bangladesh, avvertendo che il numero dei morti potrebbe aumentare. Come riportato da Il Post, non è ancora chiaro cos’abbia potuto provocare l’incendio scoppiato alle ore 23:40 locali, le 17:40 italiane, ma la Bbc ha scritto che le fiamme potrebbero essersi diffuse in maniera così estesa dal momento che alcuni appartamenti dei palazzi erano usati come magazzini per sostanze chimiche. Drammatico il racconto fatto da un testimone al Guardian, secondo cui decine di persone, nelle fasi iniziali dell’incendio, non sono riuscite a mettersi in salvo a causa di un ingorgo stradale. Le fiamme, oltre che abitazioni private, hanno distrutto completamente anche il piano terra di molti palazzi adibiti a negozi, ristoranti o magazzini.

