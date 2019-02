Incendio all’Aeroporto di Roma Ciampino/ Ultime notizie: scalo evacuato e voli fermi

Un principio di incendio questa mattina ha scatenato il caos all’Aeroporto di Roma Ciampino: nel giro di pochi minuti sono scattate le misure di sicurezza che hanno così fatto chiudere l’intero terminal, evacuando i passeggeri e gli addetti ai lavori e lasciando, inevitabilmente fermi, tutti i voli previsti in arrivo e partenza dallo secondo scalo romano. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’allarme è partito a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante l’area Schengen: il terminal a quel punto, quando erano circa le ore 8, è stato evacuato a scopo precauzionale anche se non si presentano al momento nessun problema per infrastrutture né tantomeno passeggeri. Il personale di Aeroporti di Roma al momento sta assistendo il personale e i passeggeri in attesa che il terminal ritorni in piena attività probabilmente entro pochi minuti.

“NON CI SONO INTOSSICATI”

Con una nota ufficiale, sempre Aeroporti di Roma – che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino – spiega sono in corso accertamenti da parte della polizia per comprendere come sia uscito del fumo da quell’intercapedine sotterrane: «A causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante l’area Schengen, il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale intorno alle ore 8.00 di stamane. Non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture». L’incendio è stato spento in breve tempo ma sono in corso nuovi accertamenti per provare a capire quale sia l’origine delle fiamme, se dolosa o colposa. Secondo quanto riporta Repubblica, gli utenti presenti nello scalo sono stati avvisati prima del suono dell’allarme antincendio e dunque l’evacuazione si è svolta in maniera ordinata e senza tensioni.

