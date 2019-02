Non le porta un hamburger: moglie chiede il divorzio/ La palla passa al Tribunale

Si può chiedere il divorzio per un hamburger? Sì negli Emirati Arabi! La storia arriva direttamente dal Khaleej Times, che racconta la particolare storia di una coppia di sposi in crisi per colpa di un panino. Il quotidiano locale ripercorre quanto accaduto: la 20enne aveva chiesto al marito di portarle a casa un hamburger da un fast-food quando sarebbe rientrato dall’uscita con gli amici; la serata però si è protratta oltremodo, con l’uomo rientrato a casa solo alle 3 del mattino. Ma a mandare su tutte le furie la moglie è stato l’aver dimenticato il tanto sognato panino: la donna se ne è andata di casa ed ha presentato i documenti per il divorzio tramite il suo legale. E non si tratterebbe di una sfuriata destinata a passare…

DIVORZIO EMIRATI ARABI, IL PRIMO DI UNA LUNGA SERIE DI CASI “PARTICOLARI”

l Khaleej Times sottolinea che l’avvocato del marito ha affermato che per il momento la procedura per il divorzio va avanti in Tribunale: «Se la moglie continua a insistere per il divorzio, il matrimonio verrà annullato». E non è il primo caso di divorzio per motivi a dir poco particolare: nel 2017 un uomo ha visto per la prima volta la moglie senza trucco e non l’ha riconosciuta. Durante i primi sei mesi di matrimonio non l’aveva mai vista al naturale e alla prima occasione al naturale non è riuscito a riconoscerla: dopo aver accusato la coniuge di averlo ingannato, ha chiesto ed ottenuto il divorzio. Un altro episodio che ha fatto il giro del web questa volta è stato registrato in Egitto: una donna ha ottenuto il divorzio poiché messa in crisi dal meteorismo del compagno.

