DANIELE NARDI, DISPERSO SU NANGA-PARBAT/ Crisi India-Pakistan blocca salvataggio

La crisi tra India e Pakistan rischia di ripercuotersi anche sulle operazioni di salvataggio di Daniele Nardi, l’alpinista laziale disperso sul Nanga-Parbat da domenica scorsa insieme a Tom Ballard. Dei due, impegnati nella scalata dell’inesplorato Sperone Mummery, non si hanno notizie da 48 ore, ma a complicare i soccorsi è arrivato anche il blocco dello spazio aereo deciso da Islamabad in relazione alle tensioni sfociate inaspettatamente in un confronto nei cieli del Kashmir. Come riportato da La Repubblica, proprio dal Pakistan era in procinto di decollare un elicottero con a bordo Ali Sadpara, alpinista esperto che aveva l’obiettivo di perlustrare la zona alla ricerca dei compagni. Il velivolo però è rimasto bloccato a Skardu, a poca distanza dal campo base, come ha comunicato lo staff di Nardi, impegnato in queste ore nella ricerca di una rapida soluzione per consentire all’elicottero di sorvolare la montagna alla ricerca della coppia Nardi-Ballard.

DANIELE NARDI, DISPERSO SU NANGA-PARBAT

L’elicottero che secondo i piani avrebbe dovuto rintracciare Nardi e Ballard sul Nanga-Parbat, avrebbe dovuto raggiungere il campo base nel versante Diamir e dopo sorvolare la via di ascesa della coppia di alpinisti, controllando i vari campi allestiti sulla montagna. Lo staff di Nardi informa che non appena la situazione di stallo causata dalle tensioni tra India e Pakistan sarà sbloccato, l’elicottero salirà lungo lo sperone Mummery ed effettuerà una verifica anche sulla via Kingshofer e sulla via Messner. A guidare il pilota sarà appunto Alì Sadpara, esperto alpinista pakistano che nel 2016 è stato il primo a salire sul Nanga Parbat nella stagione invernale assieme a Simone Moro e allo spagnolo Alex Txicon. Una fortunata spedizione alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Nardi, il quale si tirò indietro pare per polemiche e divergenze con gli altri membri.

