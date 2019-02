Padre getta dalla finestra i 4 figli piccoli/ Un bimbo è gravissimo: “atto mostruoso”

Immane tragedia familiare, quella accaduta all’alba di oggi in Croazia, dove un uomo di 54 anni ha gettato i suoi quattro figli dalla finestra della sua abitazione. I piccoli di 3, 5, 7 e 8 anni sono precipitati da una altezza di circa sei metri dopo l’assurdo gesto del padre. A raccontare l’ennesimo dramma è Fanpage.it: i fatti si sono svolti sull’isola di Pago e fortunatamente le quattro vittime sarebbero tutte sopravvissute nonostante le lesioni riportate. Dalle poche indiscrezioni trapelate dalla stampa straniera, i due bimbi maggiori avrebbero riportato le ferite più gravi, mentre i più piccoli se la sarebbero cavata con lesioni lievi. I quattro minori sono stati condotti all’ospedale di Zara, sulla costa della Dalmazia per tutte le cure del caso. Dall’ospedale croato sono poche le informazioni che trapelano: “Il padre ha gettato i quattro figli dal secondo piano. È una famiglia problematica già seguita in passato. Due bambini sono gravi e gli altri due sono feriti lievemente”, è quanto emerso. Secondo i media locali, uno dei figli maggiori sarebbe in pericolo di vita.

PADRE GETTA DALLA FINESTRA I 4 FIGLI PICCOLI: ARRESTATO

L’episodio agghiacciante e che sta ovviamente facendo il giro del mondo si sarebbe consumato intorno alle 6.45 del mattino odierno. Dopo l’allarme, sul posto della tragedia familiare sono prontamente giunti gli uomini di Polizia e pronto soccorso che si sono trovati di fronte al fatto compiuto. I quattro bambini sono stati trovati coscienti prima di essere trasportati d’urgenza in ospedale. Ignoto al momento il possibile movente che avrebbe spinto il padre a compiere l’assurgo gesto. Gli agenti della polizia, dopo l’arrivo sul posto hanno provveduto al suo arresto conducendo l’uomo in commissariato. A commentare la vicenda è stato anche il primo ministro croato, Andrej Plenković, che ha asserito: “Siamo tutti inorriditi da questo atto mostruoso, l’indagine è in corso da parte della polizia, ai bambini viene fornita assistenza medica a Zara”. La collega, la ministra Nada Murganić si sta recando sul posto per appurare in prima persona quanto accaduto all’alba di oggi.

