Runner uccide puma strangolandolo a mani nude/ L’uomo è in condizioni gravi: ecco cos’è successo

Attaccato da un puma durante una sessione di jogging, un runner è stato costretto ad ucciderlo strangolandolo a mani nude: questo quanto accaduto nel Colorado. L’uomo, riportano i colleghi del The Telegraph, stava correndo sul versante occidentale del monte Horsetooth e ad un certo punto è stato sorpreso dal felino alle spalle. Il jogger, che si trovava a quasi 100 chilometri a nordovest di Denver, è stato attaccato dal puma, che ha puntato dritto alla testa: un morso al viso e uno alle braccia, con il corridore che si è difeso in ogni modo per salvare la pelle. Ed è stato costretto a saltare sul dorso dell’animale, strangolandolo a mani nude.

Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto recentemente a Seattle, con un montain biker attaccato ed ucciso dal felino: sorpreso nei boschi, il giovane è stato sbranato e fatto a pezzi dall’animale. Sorte diversa per il jogger di cui vi parliamo, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine: soccorso tempestivamente dai sanitari, attualmente è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Nonostante l’iniziale diffidenza, le autorità hanno confermato la versione fornita dall’uomo: l’autopsia ha indicato che il puma è morto soffocato. Rebecca Ferrel, portavoce dell’organizzazione “Colorado Parks and Wildlife” che gestisce 42 parchi nazionali del Colorado, ha scritto su Twitter: «Il puma si è gettato su di lui, mordendolo sulla faccia e al polso», confermando che si è trattato di legittima difesa.

So happy this trail runner knew to fight as hard as he could and make it out of an awful situation! If you are ever unsure about how to manage an encounter with wildlife, please check out our resources on living with wildlife: https://t.co/3cHN3BwQc9 https://t.co/kkBekjJf19

— Rebecca Ferrell (@rferrell01) 5 febbraio 2019