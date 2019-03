Nuova Zelanda, attentati a 2 moschee: 40 morti/ Il video in diretta su Facebook

Strage in Nuova Zelanda dove quattro folli sono entrati in due moschee aprendo il fuoco sui fedeli. Il bilancio, ancora provvisorio, è di quaranta morti e di decine di feriti (almeno 20). L’agguato si è verificato precisamente nella città di Christchurch alle ore 13:40 locali quando in Italia erano le 1 e 40 della notte fra giovedì 14 e venerdì 15 marzo. Il primo attacco è stato portato a termine presso la moschea di Al Noor, dove vi erano almeno 300 persone in preghiera, successivamente, gli spari presso la moschea di Masjid, situata nella zona di Linwood. A sparare, tre uomini e una donna, che a conferma della loro follia, hanno pubblicato l’intero video dell’assalto in diretta Facebook (17 minuti di orrore), poi successivamente oscurato dallo stesso social network. «La polizia della Nuova Zelanda – le parole della portavoce di Facebook in Nuova Zelanda, Mia Garlick – ci aveva allertato relativamente al video su Facebook poco dopo l’inizio dello streaming live e noi abbiamo velocemente rimosso sia il video e sia gli account Facebook e Instagram dell’attentatore». Una vera e propria operazione militare quella portata a termine dal commando, visto che oltre a mitragliatori automatici, il gruppo ha utilizzato anche degli esplosivi, poi ritrovati dalla polizia neozelandese. Poco prima dell’assalto uno dei 4 killer aveva postato sui social un documento di 87 pagine “anti-immigrati e anti-musulmani”, poi cancellato come il video.

NUOVA ZELANDA, ATTENTATI A 2 MOSCHEE: 40 MORTI

Stando alle prime indiscrezioni emerse, uno dei 4 assalitori è di nazionalità australiana, bianco, e di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Al momento dell’attacco indossava una divisa militare a conferma di quanto fossero serie le intenzioni del gruppo. Un aggressione decisamente social, visto che il commando ha pubblicato su Twitter anche una foto in cui si vedevano i caricatori delle armi automatiche usate, con le dediche ad alcuni terroristi o malviventi, e fra questi anche Luca Traini, famoso per il raid contro gli immigrati avvenuto a Macerata a febbraio di un anno fa. Il primo ministro neo-zelandese, Jacinta Arden, ha parlato così alla nazione: «Un atto di violenza senza precedenti. E’ uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda, si tratta di un evento significativo».

