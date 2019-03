Brexit, 1 mln di firme per revocare uscita dalla Ue/ Gran Bretagna, paura no deal

Theresa May ha annunciato il “rinvio al 30 giugno 2019” per la Brexit, ma la situazione tra Londra e Unione Europea è tutta da valutare. In Gran Bretagna scatta la mobilitazione popolare: come riporta Quotidiano.net, una petizione che chiede la revoca dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona, che implicherebbe la permanenza del Regno Unito nell’Ue, ha già raggiunto quota 1 milione di firme: un vero e proprio boom nel giro di poche ore, tanto da mandare in tilt il sito della Camera dei Comuni. Per fare in modo che una petizione venga discussa in Parlamento è necessario superare la soglia delle 100 mila firme, soglia raggiunta dopo appena due ore. Un altro dato che evidenzia la portata della mobilitazione popolare è l’hashtag #revokeArticle50, entrato nei global trend su Twitter. A spaventare il popolo britannico è il rischio no deal, con tutte le sue possibili implicazioni sull’economia.

BREXIT, CONFRONTO LONDRA-UE

Nelle scorse ore è giunto anche il commento del premier italiano Giuseppe Conte: «La posizione italiana è che concedere un rinvio di breve termine può essere utile, ma bisogna aspettare il voto, l’ennesimo, del parlamento britannico. Noi siamo sempre per il deal, la possibilità del no deal non la riteniamo auspicabile, ma non è una nostra decisione», riporta l’Ansa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha evidenziato: «Se il terzo voto sull’accordo sulla Brexit a Westminster fosse negativo andremmo verso un’uscita senza accordo. Lo sappiamo tutti. Dobbiamo essere molto chiari in questo momento, non possiamo andare a proroghe più lunghe che potrebbero avere conseguenze sul buon funzionamento dell’Ue e intaccare la nostra capacità di decidere e agire. Ci vorrebbe un cambiamento politico profondo».

