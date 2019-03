Valanga sulle Alpi Svizzere: un morto e un ferito/ Incidente a 2800 metri di altezza

Tragedia, oggi sulle Alpi Svizzere dove una valanga ha travolto quattro sciatori in località Arpettes nel Cantone Vallese. L’allarme era stato dato intorno alle 10.00 di questa mattina e secondo i media locali l’incidente si era verificato a 2800 metri di altezza, sopra Cloches d’Arpettes, nel comune di Bovernier nel Canton Vallese. Fino a questa sera non si conoscevano le sorti dei quattro soggetti coinvolti ma solo in questi minuti sono giunte nuove notizie. Secondo Le Nouvelliste la valanga avrebbe ucciso uno sciatore ferendone un altro, mentre gli altri due darebbero rimasti fortunatamente illesi. Da questa mattina sul posto sono al lavoro le squadre di soccorso le quali hanno provveduto a rintracciare i quattro soggetti dati in un primo momento per dispersi, appurando però, purtroppo, la morte di uno di loro. A riportare una ricostruzione più o meno attendibile è RaiNews che spiega gli intenti del gruppo di sciatori che questa mattina si erano avventurati in un’escursione senza guida in un vallone ripido e poco battuto sulle Alpi Svizzere. Qui però sarebbero stati travolti da una valanga che non ha lasciato scampo a uno di loro, uccidendolo.

VALANGA SULLE ALPI SVIZZERE: UN MORTO, UN FERITO E 2 ILLESI

Secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale e riferito dal giornale Le Nouvelliste, la vittima dell’incidente avvenuto questa domenica 24 marzo sulle Alpi Svizzere aveva 37 anni e risiedeva nel Vallese. Vallesano anche il compagno di disavventura, rimasto ferito e che avrebbe un’età compresa tra i 47 e i 48 anni. Tutti erano dotati di DVA (Avalanche Victim Detectors). Dopo l’allarme sul posto sono prontamente intervenute le squadre di soccorso che hanno trovato lo sciatore deceduto sotto un metro e mezzo di neve. I soccorritori tuttavia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il ferito è stato invece trasporto con un elicottero in ospedale ma non si hanno al momento informazioni sulle sue condizioni di salute. In merito alle due persone fortunatamente incolumi, una si è messa in salvo da sola, l’altra è stata soccorsa dagli operatori intervenuti sul luogo della valanga. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Per le ricerche e i successivi soccorsi, sono stati in tutto quattro gli elicotteri impegnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA