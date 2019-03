Un aereo ha clamorosamente sbagliato rotta, atterrando a Edimburgo invece che a Dusseldorf dove sarebbe invece dovuto arrivare. Sembra incredibile, una storia da film, eppure è successo e non a una compagnia secondaria. Il fatto riguarda la British Airways come racconta la Bbc che spiega come il pilota abbia ricevuto un piano di volo sbagliato. Gestito dalla tedesca Wdl per conto della British Airways una volta appreso l’errore l’aereo è ripartito per la sua vera direzione con la compagnia britannica che ha sottolineato: “Ci scusiamo con i gentili clienti per l’interruzione del viaggio e li contatteremo individualmente”. Un errore che ha del clamoroso con la compagnia aerea che ora dovrà capire come sia possibile commettere un passo falso del genere e incorrere ovviamente anche in rischi oltre che in difficoltà puramente logistiche. Possibile che i clienti presenti sul volo possano essere presto risarciti.

Aereo sbaglia la rotta, atterra a Edimburgo invece che a Dusseldorf: Ecco perché

Non sono anni facili per la British Airways protagonista dello sbaglio di rotta che ha portato un aereo ad atterrare a Edimburgo invece che a Dusseldorf. Un errore che ci porta indietro di due anni quando la compagnia aerea aveva dovuto trovare rimedio a un blackout che aveva portato al blocco dei voli da e verso gli aeroporti di Heathrow e Gatwick. Questo aveva portato a una serie di polemiche che avevano addirittura fatto sussurrare alla stampa che si trattasse di un attacco hacker. In realtà si trattava semplicemente di un tilt dei computer come aveva voluto sottolineare la stessa British Airways che aveva portato a un danno per milioni e milioni di sterline oltre che a disagi per tantissimi passeggeri.

