BREXIT, PARLAMENTO SFILA IL CONTROLLO ALLA MAY/ Ribellione Tories: cosa succede ora

Quante volte avete sentito parlare di settimana cruciale per la Brexit? Ebbene, questa potrebbe esserlo un po’ più delle altre: il Parlamento inglese ieri sera ha infatti votato a favore di un emendamento osteggiato dal Governo che consente loro di decidere quali saranno i passi successivi per la Brexit. Theresa May è stata di fatto esautorata con la collaborazione di alcuni membri del suo stesso partito, i Tories: l’emendamento, che propone una serie di “voti indicativi” che hanno lo scopo di verificare se una delle possibili opzioni alternative all’accordo concordato tra Londra e Bruxelles abbia il sostegno della maggioranza dei parlamentari, è stato approvato con 329 voti a favore e 302 contrari. Come riferito da Il Sole 24 Ore, domani i deputati voteranno sull’ipotesi di revocare l’articolo 50 e annullare Brexit, se procedere con un secondo referendum, se restare nell’unione doganale e nel mercato unico o se optare per l’Efta. L’ipotesi di no deal è stata già bocciata.

BREXIT, PARLAMENTO SFILA IL CONTROLLO ALLA MAY

Theresa May almeno per il momento non sembra intenzionata a rassegnare le dimissioni ma quella che ha subito è stata quasi una sorta di ammutinamento. L’inquilina di Downing Street, infatti, si era espressa contro l’emendamento proposto dall’ex ministro conservatore Oliver Letwin assieme alla laburista Yvette Cooper, che si presume apra la strada ad una soft Brexit:”Confesso di essere scettica su queste procedure che potrebbero ribaltare l’equilibrio delle nostre istituzioni democratiche”. Trenta deputati Tories hanno deciso di fare orecchie da mercante rispetto alle indicazioni di una leader sempre più debole, e tre sottosegretari hanno dato le dimissioni per poter votare a favore dell’emendamento, secondo coscienza e non seguendo i dettami di partito. May in ogni caso ha detto che anche nel caso venga trovata una maggioranza parlamentare alternativa al suo accordo si opporrà ad ogni tentativo di restare nell’unione doganale o di indire un secondo referendum.

