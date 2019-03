Fidanzata lo lascia, 19enne le dà fuoco/ 13enne in fin di vita, ustionata la madre

Porto Rico, tragedia a Cabo Rojo: il 19enne Wilson Javier Melendez Bonilla ha dato fuoco alla fidanzatina 13enne perché voleva troncare la loro relazione. La giovane sta lottando in queste ore tra la vita e la morte e secondo quanto riporta il Daily Mail ha riportato ustioni sul 90 per cento del corpo. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica, con il ragazzo che, al termine della lite, ha cosparso il corpo della fidanzata di benzina e le ha dato fuoco. La madre della vittima, Nanette Martinez Camacho, ha riportato ustioni sul viso e alle braccia nel tentativo di salvare la figlia dalle fiamme. Ferito anche il fratellino di 9 anni, ma le ustioni non sono gravi: non è in pericolo di vita.

19ENNE DA’ FUOCO ALLA FIDANZATA: LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Un dramma che ricorda da vicino quanto accaduto recentemente a Reggio Calabria, con la tredicenne che è stata trasportata immediatamente all’ospedale De La Concepcion a San German, per poi essere trasferita all’ospedale pediatrico dell’Università di San Juan. Melandez Bonilla, raggiunto dalle forze dell’ordine mentre si trovava nella sua abitazione, è stato accusato di sette reati tra cui quello di tentato omicidio. La madre del 19enne ha raccontato a Wole 12 di aver supplicato a più riprese il figlio di smettere di vedere la ragazza perché minorenne, sottolineando: «Mi dispiace molto per quello che sta succedendo: sono una madre anche io e so che la ragazzina sta soffrendo, chiedo a Dio che la piccola si salvi e guarisca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA