Reggio Calabria, dà fuoco a ex moglie in auto/ Fuga Ciro Russo, evaso da domiciliari

Un tentato “femminicidio” verrà bollato nelle prossime ore: purtroppo, aldilà delle “mode giornalistiche”, il caso di Reggio Calabria è di una serietà e gravità inaudite: un uomo, Ciro Russo, è evaso dagli arresti domiciliari (per maltrattamenti in famiglia, ndr) ad Ercolano (Napoli), ha inseguito l’ex moglie fino alla zona sud del capoluogo reggino, l’ha minacciata prima e poi ha dato fuoco all’auto con lei dentro, prima di fuggire e risultare a questo punto latitante con aggiunta di tentato omicidio a carico. L’episodio si è verificato nei pressi del liceo artistico ‘Frangipane’, poco dopo le 9 di questa mattina davanti agli studenti atterriti e in panico per quanto stava accadendo sotto i loro occhi. L’ex moglie al momento è ricoverata con gravi ustioni ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, come testimoniano le prime informazioni emerse sui quotidiani locali calabresi. Secondo quanto reso invece noto dalla Polizia, il pregiudicato sarebbe Ciro Russo e si sarebbe avvicinato alla vettura dell’ex moglie con l’intento evidente di volerla uccidere: lei ha tentato la fuga ma nel panico si è schiantata contro un muro con l’auto. Trasmettiamo qui il comunicato della Questura di Reggio Calabria in merito alla fuga dell’evaso: «Il responsabile del tentato omicidio di stamattina avvenuto in via Frangipane di Reggio Calabria è RUSSO Ciro, di anni 42. L’uomo, di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 mt, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un’autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW. Sono in corso le ricerche da parte degli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e di tutta la Polizia di Stato»

È lì che il Russo ha preso del liquido infiammabile e l’ha lanciato su tutta la vettura dando immediato fuoco con un accendino: la donna è rimasta incastrata dentro l’auto e gravemente ustionata è stata salvata dai tanti presenti testimoni, poi trasportata dal 118 al reparto Grandi Ustioni degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. L’uomo, è ancora attivamente ricercato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto ad Ercolano; pare che nel compiere il tentato omicidio sia rimasto parzialmente ustionato anch’egli. «Tutto è successo troppo in fretta, solo quando la donna ha iniziato ad urlare ci siamo resi conto dell’accaduto», sono le prime voci raccolte da Tpi dei testimoni presenti nel momento dell’odiosa azione di Ciro Russo. Molti i punti ancora da chiarire per gli investigatori, in attesa che il fuggitivo venga acciuffato: perché ha inseguito l’ex moglie, come è possibile che sia sfuggito ai domiciliari con un lungo viaggio dalla Campania fino a Reggio Calabria; purtroppo è riuscito a trovare la moglie perché stava accompagnando uno dei due figli proprio nel liceo dove poi tutto è avvenuto. Le prossime ore daranno nuove informazioni di un caso che, purtroppo, segnerà la comunità di Reggio per molto tempo.

