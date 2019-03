Guatemala, camion su folla: 32 morti/ Tragico incidente a Nahula “Lutto nazionale”

Terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Guatemala dove un camion si è schiantato contro una folla: il risultato è di 32 morti e numerosi feriti. L’episodio si è verificato precisamente nel comune di Nahula, nella provincia di Solola (Guatemala occidentale), lungo una strada buia dove si era radunata una folla di diverse persone. Sulla stessa strada era avvenuto poco prima un incidente mortale, e di conseguenza si era creato un capannello di curiosi per vedere cosa fosse successo; proprio in quegli istanti è giunto un mezzo pesante che ha travolto la gente presente sulla carreggiata. Cecilio Chacaj, un portavoce dei vigili del fuoco, ha parlato così ai microfoni del New York Times: «Il semirimorchio pare non abbia visto le persone sulla carreggiata e le ha investite. Fino ad ora – ha aggiunto – ci sono almeno 30 morti sulla strada».

GUATEMALA, CAMION SU FOLLA: 32 MORTI

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters, i morti sarebbero 32, ma vi sono inoltre 9 persone ricoverate in gravissime condizioni, di conseguenza il bilancio già pesantissimo potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. A seguito del terribile incidente il governo del Guatemala ha indetto tre giorni di lutto nazionale, a partire da oggi, giovedì 28 marzo, in onore delle vittime. «Sono profondamente addolorato – scrive il presidente guatemalteco, Jimmy Morales, attraverso la propria pagina Facebook – per la tragedia che si è verificata nel comune di Nahula, nella provincia di Sololà, che ha causato la morte di oltre 30 persone a seguito di un incidente stradale. In questi momenti stiamo coordinando le nostre azioni per fornire tutto il supporto ai parenti delle vittime: le mie più sentite condoglianze». L’incidente a Nahula giunge a poche settimane di distanza da un’altra terribile tragedia, quella che ha visto un camion con circa 50 migranti centroamericani uccidere 25 persone e ferirne altre 30 nel Chiapas, non lontano dal confine con il Guatemala.

