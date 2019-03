Due attori porno nel libretto della messa/ L’errore di un prete non sfugge ai fedeli

Nell’era dei social sono chiamati “epic fail”: sono errori clamorosi con i quali si fanno delle figuracce “epiche”. Questo è il caso di due sacerdoti spagnoli: hanno pensato di distribuire centinaia di libretti della messa tra i fedeli delle parrocchie di San Martin e San Vicente a O Grove, un piccolo paesino della Galizia, in Spagna. Oltre alle preghiere della domenica, c’era un’immagine nella sezione dedicata alla famiglia. L’idea era di parlare attraverso il libretto della messa dell’importanza del dialogo nella famiglia, e in particolare nella coppia. Nella foto infatti un uomo e una donna apparivano visibilmente arrabbiati. Ma quella non era una coppia qualunque. I protagonisti sono infatti Johnny Sins e Jayden James, note pornostar americane. Due attori porno erano quindi finiti nel libretto della messa. Quando se ne sono accorti però era troppo tardi. La vicenda è stata ricostruita da El Mundo, che ha citato il portale Faro de Vigo. Evidentemente don Antonio Varela e Juan Ventura Martinez non si erano mai imbattuti in una delle loro “pellicole”. Don Varela aveva trovato questa immagine su internet che, a suo dire, «illustrava molto bene» l’obiettivo del messaggio che voleva mandare ai fedeli.

DUE ATTORI PORNO NEL LIBRETTO DELLA MESSA

Gli attori porno Johnny Sins e Jayden Jaymes lavorano nell’industria cinematografica per adulti, ma in Spagna sono diventati protagonisti di una pubblicazione diversa. «Come potrei sapere se si tratta di qualcosa di pornografico o no?», si chiede don Antonio Varela. Il parroco ha pensato che fosse la foto giusta per l’approfondimento del suo libretto parrocchiale e quindi non ha indugiato. Non sono mancate le polemiche, lo stesso parroco è apparso sopraffatto. «Non sono mai stato così famoso», ha scherzato. Ma comunque non ha fatto retromarcia: non ha eliminato la pubblicazione, anzi è disposta a riutilizzarla se dovesse essere necessario. Non è comunque la prima volta che viene usata questa foto dei due attori porno nelle pagine parrocchiali. Basta fare una ricerca su Google per averne la conferma… In ogni caso il grande scalpore suscitato da questa pubblicazione non cambierà le loro abitudini.

