“Pronti al sesso in un reality per dimostrare il vero amore”/ Lei ha 21 anni, lui 74

«Pronti a fare sesso in un reality show per dimostrare il vero amore»: le parole di Milijana Bogdanovic e Milojko Bozic, rispettivamente 21 e 74 anni, stanno facendo il giro del web. Una storia d’amore che ha suscitato polemiche per la grande differenza d’età tra i due, ma la coppia di Belgrado (Serbia) ha raccontato ai microfoni di Parovi di essere pronti a fare l’amore davanti alle telecamere: in molti hanno pensato a un’operazione di marketing per lanciare il reality show, ma la ragazza sottolinea che tutto ciò che accade tra di loro è vero. Milojko, reduce da un intervento chirurgico al cuore, ha tre figli e due nipoti ma è rimasto stregato dalla bellezza di Milijana, tanto da sposarla in comune lo scorso settembre dopo il rifiuto del sacerdote della chiesa locale di unire in matrimonio due persone con una differenza di età di oltre quindici anni.

“PRONTI A FARE SESSO IN UN REALITY SHOW”

Intervenuti nel noto programma televisivo serbo, Milijana Bogdanovic e Milojko Bozic hanno raccontato: «Abbiamo in programma di coccolarci e amarci l’un l’altro come se fossimo a casa: vogliamo dimostrare alla gente che questo rapporto è reale, non un trucco di marketing come credono tutti». Come riporta il The Guardian, Milijana ha confidato: «Adoro le posizioni sessuali in cui l’uomo domina: mi emoziono quando Milojko mi sculaccia». Rapporti che però devono essere tenuti sotto controllo, come sottolinea il 74enne, per la recente operazione chirurgica. La coppia ha stupito tutti, con i vicini di casa che sono rimasti senza parole per l’insolita relazione: Milojko ha tre figli di 40, 35 e 30 anni, ben più grandi della sua attuale compagna. Ma si sa, l’amore non ha età…

