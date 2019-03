Tornado in Alabama: 23 morti/ Video, decine di feriti “devastazione incredibile”

Sarebbero almeno 23 i morti provocati da un tornado che si è abbattuto in Alabama causando danni e distruzioni alle abitazioni e prefabbricati e sradicando alberi. Lo scenario finora trapelato dalle immagini dei media statunitensi sono davvero drammatiche. Nelle passate ore sono stati numerosi i tornado che hanno colpito la zona anche se il peggiore è quello che al momento ha provocato numerose vittime – tra cui due bambini – e svariati feriti, alcuni dei quali, spiega La Stampa, sarebbero in gravi condizioni. I venti hanno soffiato con estrema violenza su Beauregard, cittadina a circa 100 km dalla Capitale Montgomery ma l’allarme non ha riguardato solo l’Alabama poichè si è rapidamente steso anche a Georgia, Florida e South Carolina. “Il primo tornado che ha colpito la contea di Lee oggi era almeno un EF-3 e largo almeno mezzo miglio”, ha spiegato il centro meteo dell’Alabama, evidenziando come quello più violento ha avuto venti da 136 a 165 miglia orarie, da 218 a 266 chilometri l’ora. La Cnn parla di almeno 12 vittime in un’area di appena 5-6 miglia a sud di Opelik. Il numero dei morti è destinato ad aumentare e l’allarme tornado non è ancora cessato del tutto.

TORNADO IN ALABAMA: MORTI E FERITI

Dopo le devastanti notizie giunte dall’Alabama in merito alle numerose vittime provocate dal violento tornado, il presidente Donald Trump è intervenuto su Twitter con un messaggio: “Alle persone fantastiche dell’Alabama e delle aree circostanti: si prega di restare prudenti e al riparo. I tornado e le tempeste erano veramente violenti e potrebbero arrivarne altri. Alle famiglie e agli amici delle vittime e ai feriti, Dio vi benedica tutti!”. JKay Jones, lo sceriffo della contea di Lee particolarmente colpita dai venti violenti, ha confermato la presenta di bambini tra le vittime. “La devastazione è incredibile. Non ricordo niente di simile negli ultimi 50 anni, nulla in cui ci siano state così tante vittime come oggi”, ha spiegato alle telecamere della CNN. Il tornado ha provocato anche l’interruzione della corrente elettrica in almeno 6000 case mentre altre 16mila della vicina Georgia hanno subito temporanee interruzioni. La striscia di devastazione causata dalla tempesta è stata larga 400 metri e lunga diverse miglia.





