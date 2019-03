Lione, Arcivescovo Barbarin condanna a 6 mesi/ Sentenza: “coprì abusi prete pedofilo”

Alla fine la giustizia francese è riuscita a condannare l’Arcivescovo di Lione Philippe Barbarin al termine di una complessa e intricatissima vicenda legata purtroppo a diversi casi di pedofilia perpetrati da un prete già condannato (Bernard Preynat) durante alcuni campi scout nella Diocesi di Lione tra gli anni ’70 e ’80: la sentenza è stata pronunciata stamattina dal Tribunale di Lione, con la condanna a 6 mesi di carcere con la condizionale per «la mancata denuncia di abusi sessuali su minori», che in Francia equivale ai reati di ostruzione alla giustizia. Dopo una prima fase dl processo che vide la completa archiviazione di colpa per Barbarin – visto che il periodo degli abusi era precedente alla responsabilità del prelato nella diocesi di Lione – subentrò una seconda e decisiva fase di accuse da 9 vittime di quel sacerdote pedofilo (oggi allontanato da ogni responsabilità pastorale perché accusato di diverse aggressioni sessuali sui minori nei campi scout fra il 1986 e il 1991, spiega Avvenire). La procedura speciale dell’ordinamento francese della “citazione diretta a giudizio” ha permesso alle vittime raccolte nell’associazione “La parola liberata” di citare in processo diversi responsabili dell’Arcidiocesi, compreso ovviamente Barbarin.

I MOTIVI DELLA SENTENZA: BARBARIN RICORRERÀ IN APPELLO

L’Arcivescovo dunque non è stato condannato per aver “direttamente” coperto gli abusi sessuali di Preynat ma perché avrebbe omesso di denunciarlo dopo aver scoperto quel passato, assegnandoli invece incarichi pastorali fino al 2015 (alcuni con contatti di minorenni, ndr). Al processo l’arcivescovo si è sempre difeso evidenziando «il contesto e le ragioni che lo avevano spinto, come guida della Chiesa a Lione, a non rinnegare bruscamente la linea di condotta dei suoi predecessori, a cominciare dal cardinale Albert Decourtray, in carica a Lione fino alla morte giunta nel 1994», riportano ancora i colleghi di Avvenire. La procura però lo ha condannato, non ritenendo valide quello scambio di lettere nel 2015 tra l’Arcivescovo e il Vaticano dove veniva consigliato il licenziamento del prete Preynat «evitando lo scandalo pubblico», seguito alla perfezione dal cardinale Barbarin. «La sentenza è ingiusta, l’Arcivescovo ricorrerà in Appello», spiega l’avvocato della difesa Luciani: insomma, il caso divenuto purtroppo pesantemente “mediatico” è tutt’altro che finito..

