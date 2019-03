Kate Middleton effusioni col Principe William/ Video, prende la mano in pubblico e…

Kate Middleton effusioni col Principe William questa è la notizia del giorno che arriva dal Regno Unito. La Duchessa di Cambridge ha preso la mano del principe nel prato di Kensington Palace, una cosa incredibile perché è davvero molto raro vederli in queste circostanze all’interno di eventi pubblici. C’è un precedente che ha alzato un polverone quando nel 2018 mise una mano sulla gamba di William, un gesto timido che è diventata l’immagine simbolo dello scorso anno. Questo fa capire come qualsiasi scambio tra i due sia sempre sotto i riflettori dei paparazzi e l’attenzione dei media. I due hanno dimostrato sempre grande distacco davanti alle telecamere, tanto da non essere mai sorpresi in un bacio o addirittura un abbraccio, seguendo quello che è un canone classico della casa reale. Cosa che invece dall’altra parte Meghan Markle e Harry hanno rispettato un po’ meno.

Clicca qui per il video

Kate Middleton effusioni col Principe William: non esistono divieti

Quella di non lasciarsi andare in pubblico è una regola non scritta per questo sorprendono anche semplici effusioni, come il camminare mano nella mano, tra Kate Middleton e il Principe William. Secondo gli esperti però non esistono ufficialmente dei divieti, ma è soprattutto una questione di stile e tradizione. Una situazione che appartiene anche ad altre coppie del Regno Unito e non per forza reali, in classico stile british. Di recente però l’avanzamento in casa reale di Meghan Markle, che ha sposato il fratello di suo marito il principino Harry, la situazione è cambiata e Kate è sembrata più affettuosa anche in pubblico nei confronti di William. Secondo alcuni una decisione presa a livello strategico proprio per i non i idilliaci rapporti con la cognata.

Il video delle effusioni in pubblico





© RIPRODUZIONE RISERVATA