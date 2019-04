Colpo di stato Sudan: militari circondano palazzo presidenziale/ “Annuncio in arrivo”

Colpo di stato in corso i Sudan. I militari hanno circondato da stamane il palazzo presidenziale di Omar al Bashir, e in base a quanto riferisce Repubblica, citando fonti locali, alti esponenti del governo sarebbero stati arrestati. Decapitato il vecchio esecutivo, una decisione che giunge dopo mesi di proteste, e al sesto giorno consecutivo di sit-in. Le notizie che ci giungono dalla nazione africana sono comunque ancora frammentarie e discordanti fra di loro. Anche l’aeroporto sarebbe stato chiuso, mentre secondo Al Arabiya, che cita fonti presidenziali, Bashir, presidente sudanese dal 1989, si sarebbe dimesso. I veicoli militari avrebbero preso il controllo delle arterie principali della città, e dei ponti di Karthoum, a conferma di come il potere sia ormai in mano loro. Ovazione da parte della gente in strada, che ha iniziato a cantare «Bashir è caduto, ce l’abbiamo fatta». A portare a queste accese proteste, la vita di stenti degli stessi sudanesi, costretti a file infinite per chiedere il pane, il gas e i soldi.

COLPO DI STATO SUDAN: MILITARI CIRCONDANO PALAZZO PRESIDENZIALE

All’inizio del mese di dicembre 2018 il popolo ha cominciato a ribellarsi, dicendo stop al regime del presidente 75enne che da 30 anni governa senza sosta il paese. Una protesta a cui hanno risposto in massa, cittadini ormai stufi di vivere in povertà, e vogliosi invece di ottenere una vita dignitosa. Le manifestazioni si sono concentrate in particolare in quel di Khartoum, la capitale del Sudan, alimentate da numerose associazioni, a cominciare dalLa SPA, la Sudan Professionist Association: «Chiediamo al nostro popolo di tutta la capitale e della regione circostante – il comunicato – di recarsi immediatamente nell’area del sit-in e di non andarsene da lì fino alla nostra prossima comunicazione». I militari hanno anticipato che a breve verrà fatto un “importante annuncio”, e con grande probabilità verrà comunicata la fine del “regime” del presidente Bashir.

