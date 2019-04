Comico ha infarto sul palco/ Pubblico pensa ad uno scherzo e lo lascia morire: video

Comico morto sul palco: quante volte abbiamo sentito questo o quell’attore dire: “Il mio sogno è quello di morire sul palcoscenico”? Ecco, a Ian Cognito è successo proprio questo: stroncato da infarto mentre era in un locale di Bicester, cittadina dell’Oxfordshire (Regno Unito). La cosa paradossale, però, è che nessuno lo ha soccorso, almeno inizialmente. Non che Ian Cognito fosse una brutta persona: il punto è che la sua attività da comico non lo ha aiutato. Tutti nel pubblico, come riportato da Il Messaggero, hanno pensato infatti all’ennesima gag dell’inguaribile simpaticone, la scenetta messa in piedi per far ridere a crepapelle gli astanti. Stavolta, però, quando Ian ha iniziato ad accusare l’affanno e ansimante si è seduto sullo sgabello, nessuno ha capito che il suo senso dell’umorismo non c’entrava niente: il comico stava morendo.

IL COMICO MORTO SUL PALCO

Ian Cognito è rimasto fermo, immobile, mentre il pubblico ignaro assisteva ridendo alla sua morte. C’è voluto qualche minuto prima che qualcuno si rendesse conto che non era una gag come inizialmente si era pensato bensì il più terribile degli epiloghi. Due infermieri presenti in sala hanno inutilmente cercato di rianimarlo: non c’era già più niente da fare, al punto che il personale dell’ambulanza ha constatato la morte dell’attore sul posto. Come riportato dalla Bbc, l’uomo non si sentiva molto bene prima di salire sul palco. Ma la macabra ironia della sorte non è finita in questa storia. John Ostojak, spettatore in mezzo al pubblico, ha raccontato: “Solo 10 minuti prima di sedersi ha scherzato sul fatto di avere un ictus. Ha detto, ‘immaginate di avere un ictus e svegliarvi parlando gallese'”. Di più, rivolgendosi davanti al pubblico, Ian aveva detto:”Immaginate se morissi qui davanti a voi”. Forse se lo sentiva, è l’istinto dell’attore: cala il sipario.

