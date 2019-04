New York, tenta incendio Cattedrale San Patrizio/ Come Notre Dame: preso con benzina

Un folle, molto probabilmente, ma che ha minacciato in maniera inquietante una “simil” Notre Dame nel pieno centro di New York: un uomo di 37 anni con “problemi psichici” (definiscono così dalla Polizia NYPD) ha tentato di dare fuoco alla cattedrale di Saint Patrick (San Patrizio) ma è stato fermato un attimo prima che appiccasse l’incendio all’interno della bella chiesa cattolica. Si chiama Marc Lamparello e con sé aveva due taniche di benzina da 15 litri complessive mentre ha tentato di entrare nella navata centrale: è ovviamente stato fermato prima dai sorveglianti ma solo un attimo in più di tempo e probabilmente quel rogo sarebbe stato appiccato con conseguenze potenzialmente devastanti. Non è certo, ma la mente va ovviamente subito a quanto avvenuto a Parigi lunedì sera dove, al momento, le indagini ritengono che un corto circuito abbia dato il via al più grave incendio di un monumento storico e religioso dell’età moderna. Suggestionato da Notre Dame? Forse non lo sapremo mai, sta di fatto che il materiale per appiccare il fuoco era del tutto da “professionista”: oltre alle taniche anche due flaconi di liquido infiammabile e due accendini da cucina. Non fosse avvenuto il rogo di Parigi, probabilmente non sarebbe neanche uscita come notizia a livello internazionale ma è ovvio che ora il “nervo” è scoperto e anche un’uscita di un folle diventa giustamente notizia.

VOLEVA “EMULARE” IL ROGO DI NOTRE DAME?

Come riporta l’Ansa, Lamparello ai poliziotti di New York ha detto di «essere rimasto senza carburante» e per questo stava andando in giro con le taniche. Gli agenti hanno però controllato la sua macchina e scoperto che non era per nulla in riserva: resta che dopo l’incendio di Parigi moltissime cattedrali nel mondo hanno intensificato i controlli, dal Duomo di Milano fino a Westminster e anche San Patrizio non è stata da meno. Proprio le guardie private della chiesa americana hanno dato l’allarme quando hanno visto l’uomo entrare nella prestigiosa cattedrale della Grande Mela: «Difficile capire quali fossero le sue reali intenzioni, ma uno che va in giro con taniche di benzina e accendini dà sicuramente grande preoccupazione», ha spiegato John Miller, vice commissario dell’area anti terrorismo della polizia di New York. Dopo qualche ora gli inquirenti hanno trovato una terza tanica di benzina nascosta nel furgone: folle sì, ma con un piano molto ben preciso.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember – if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 aprile 2019





