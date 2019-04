Elezioni Israele 2019/ Diretta risultati e candidati: sfida Netanyahu vs Benny Gantz

Urne aperte in tutto Israele per le Elezioni Politiche 2019 dove 6,3 milioni di israeliani sono chiamati ai seggi fino alle 22 di questa sera (le 21 in Italia, ndr): sarà proprio a quell’ora che le tv nazionali dello Stato Ebraico pubblicheranno i i primi risultati frutto dei rispettivi exit poll. I veri risultati invece verranno resi noti nella lunga diretta di questa notte fino a domani mattina con il Parlamento Unicamerale Israeliano (la Knesset) chiamata ad essere rinnovato: sarà proprio in quella Camera che si voterà la fiducia al prossimo Governo. Ricordiamo che le elezioni di oggi sono Politiche anticipate, convocate direttamente dal Premier uscente (e forte favorito alla riconquista del Governo) Benjamin Netanyahu lo scorso dicembre quando la sua maggioranza venne messa a dura prova da alcune dimissioni, dagli scontri a Gaza e dalle indagini sul suo conto per corruzione. Favoriti i partiti del Likud (del Premier) e il Blu e Bianco, nuova formazione politica nata dall’alleanza tra l’ex capo dell’esercito Benny Gantz e il popolare giornalista televisivo Yair Lapid. Il contesto politico in Israele è profondamente cambiato in questi ultimi anni e presenta sempre meno “spazio” alla questione palestinese (né Gantz né Netanyahu intendono aprire eccessivamente ad una pace significativa in Palestina), mentre accresce sempre di più l’isolamento rispetto ai paesi arabi, accresciuto dalla forte alleanza rinsaldata tra lo Stato Ebraico e gli Usa di Donald Trump.

ELEZIONI ISRAELE: CANDIDATI E ULTIMI SONDAGGI

Difficile prevedere quali saranno le maggioranze esatte alla Knesset con i 120 deputati in “palio” in queste Elezioni Politiche che potrebbero essere spartiti tra il Likud di Netanyahu e l’Alleanza Blu e Bianco di Gantz, che condivide lo scettro del nuovo partito assieme ad altri due ex capi di Stato Maggiore – Moshe Yaalon e Gabi Ashkenazi – e il potete ex Ministro delle Finanze Yair Lapid. Formazione più “laica” e meno “conservatrice” rispetto a Netanyahu, il Blu e Bianco può anche avere il favore risicato dei sondaggi ma resta in difficoltà nello stabilire eventuali alleanze post-voto (decisive da sempre in Israele). Il Likud sembra sempre più attrezzato per allargare i cordoni della maggioranza e favorire così l’elezione al quinto mandato (quarto consecutivo) per Bibi Netanyahu. Il Parlamento sarà comunque molto frammentato visto che a fianco dei due partiti favoriti, troviamo anche i centristi di Kulanu e Gesher, la Nuova Destra, l’Unione dei partiti di destra, la destra libertaria dello Zahut e Yisrael Beitenou. Negli ultimi sondaggi, testa a testa tra “Bibi” e “Benny” e saranno comunque loro a dover trovare l’alleanza giusta (con il primo favorito) per creare il nuovo Governo in questo sempre più frastagliato e “isolato” Stato Ebraico.

