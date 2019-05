Dazi Usa su import Cina: scattati gli aumenti al 25%/ Oggi nuovo incontro

Alla mezzanotte e zero uno di oggi, venerdì 10 maggio 2019, sono scattati i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti alla Cina. Nuove tariffe su circa 200 miliardi di dollari di importazioni che salgono dal precedente 10% al 25. Nella serata di ieri si è tenuta una sorta di ultima cena in quel di Washington per provare a trovare la quadra in zona Cesarini, ma l’incontro non è bastato, e di conseguenza sono scattate le nuove misure protezionistiche Made in Usa. I due negoziatori, Liu He e Robert Lighthizer, come fa sapere l’edizione online di Repubblica, torneranno a sedersi ad un tavolo quest’oggi, sperando ovviamente che il vis-a-vis sia più utile rispetto a quello di ieri, e nel contempo i mercati sperano nella buona riuscita dei negoziati. Inizialmente le borse asiatiche in particolare, avevano aperto in rosso, per poi rimbalzare positivamente trainate da Pechino. C’è infatti da dire che i nuovi dazi non si applicano sulle merci che hanno già lasciato aeroporti e porti americani prima della mezzanotte, e di conseguenza vi è una sorta di cuscinetto di un paio di settimane, il tempo necessario per il trasporto via mare verso la Cina e le sue dogane.

DAZI USA SU IMPORT CINA: SCATTATI GLI AUMENTI AL 25%

A questo punto si attende la replica di Pechino. Quando Trump aveva imposto i nuovi dazi al 10%, la Cina aveva reagito con tariffe fra il 5 e il 25% su 60 miliardi di importazioni a stelle e strisce, ma ora come ora il margine cinese è più ristretto, visto che i prodotti importati dagli Stati Uniti sono inferiori a quelli della Cina. Di conseguenza secondo gli analisti non è da escludere che Pechino agisca per via burocratica, magari con controlli doganali più severi, o bloccando definitivamente gli acquisti di merce americana, a cominciare dalla soia. «La Cina – le parole distensive di Liu He all’arrivo a Washington – crede che alzare le tariffe non risolva i problemi, vengo portando sincerità». Dichiarazioni che confermano i buoni propositi dei cinesi, ma non sarà semplice trovare un accordo che soddisfi il presidente Trump.

