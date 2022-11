Esterno Notte/ Anticipazioni 15 novembre: il ruolo di Faranda nel rapimento Moro

Esterno Notte anticipazioni seconda puntata 15 novembre: cosa succederà nei due episodi?

Secondo appuntamento con Esterno Notte, film diretto da Marco Bellocchio che racconta il rapimento di Aldo Moro, trasformato in una miniserie di 6 episodi per Rai1. La fiction ha debuttato sulla rete ammiraglia il 14 novembre 2022. Nel 1978, l’Italia è dilaniata da una guerra che vede contrapposte le Brigate Rosse e lo Stato. Aldo Moro, l’allora presidente della Democrazia Cristiana, è il fautore di uno storico accordo che, per la prima volta, sta portando alla formazione di un governo sostenuto da DC e Partito Comunista Italiano. Proprio nel giorno dell’insediamento dell’esecutivo, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Moro viene rapito con un agguato che uccide l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato.

Esterno Notte, anticipazioni seconda puntata/ Adriana Faranda e rapimento Aldo Moro

Nel corso delle tre puntate, Esterno Notte racconta i cinquantacinque giorni successivi al rapimento, tra speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Nella puntata di stasera 15 novembre, sempre divisa in due episodi, vedremo come il Monsignor Curioni avvicina uno degli avvocati del nucleo storico delle Brigate Rosse affinché possa fargli da intermediario per avviare una trattativa coi rapitori di Moro per conto di Papa Paolo VI in maniera ufficiosa. Questo è ciò che vedremo nell’episodio 1×03 intitolato Il Papa. Paolo VI è disposto a pagare un ingente riscatto pur di liberare il politico che è suo intimo amico. Attraverso il Cardinale Casaroli, il Papa cercherà anche di sondare il parere dello Stato sull’ipotesi di pagare un riscatto in denaro.

Esterno Notte, Aldo Moro/ Anticipazioni e diretta 14 Novembre: la condanna a morte

Esterno Notte anticipazioni: Adriana Faranda e Valerio Morucci, i loro ruoli nel rapimento di Aldo Moro

Nell’episodio 1×04, intitolato I terroristi, Esterno Notte pone l’attenzione su un’altra figura chiave del rapimento di Aldo Moro, ossia Adriana Faranda. All’epoca dei fatti, tra il 1976 e il 1978, la donna era una giovane mamma quando decise di abbandonare la figlia di due anni per abbracciare la causa rivoluzionaria della Brigate Rosse. Nell’episodio di stasera vedremo in che modo Faranda è entrata in clandestinità a fare parte delle Brigate Rosse, insieme al compagno Valerio Morucci. Dopo essersi unita alla “colonna romana”, la donna partecipa al rapimento di Aldo Moro e diventa la staffetta che consegna i comunicati delle Brigate Rosse ai giornali italiani.

LEGGI ANCHE:

Valerio Morucci, chi è l'ex Brigate Rosse?/ Da Potere Operaio alle Brigate Rosse, al sequestro di Aldo Moro

© RIPRODUZIONE RISERVATA