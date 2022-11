Esterno notte/ Anticipazioni ultima puntata 17 novembre: la morte di Aldo Moro

Esterno notte, anticipazioni ultima puntata del 17 novembre

Si conclude Esterno notte, la miniserie di Rai1 sul rapimento di Aldo Moro. Il 17 novembre andrà infatti in onda l’ultima puntata con i due episodi conclusivi. Nel precedente appuntamento tutta l’attenzione era focalizzata su sterno n, e del suo coinvolgimento nel rapimento di Moro. Le BR stanno decidendo su cosa fare col leader della Democrazia Cristiana. Interviene anche il Papa Paolo VI sul caso, per cercare di mediare in prima persona. Il Pontefice ha un legame molto stretto con Moro, tanto che sarebbe disposto a pagare il riscatto pur di liberarlo.

Nell’episodio 1×05, il primo in onda stasera, occhi puntati su Eleonora Moro, moglie del fondatore della DC. Secondo le anticipazione, la donna è disperata non appena apprende la notizia del rapimento, ma l’accoglie anche con dignità e riserbo assoluto; Eleonora si chiude con i figli nella speranza che lo Stato possa intervenire per salvare suo marito. La donna, però, confida invano poiché nonostante le rassicurazioni della politica, si rende mano a mano conto che Aldo rischia di essere “sacrificato” pur di non cedere al ricatto delle BR. Pertanto, si rivolge al Papa in cerca di aiuto.

Esterno notte ultima puntata: il ritrovo nel bagagliaio di una Renault 4 rossa

L’ultima puntata di Esterno notte conclude la ricostruzione del caso Aldo Moro. Nell’episodio 1×06 intitolato La fine, ogni cosa giunge al termine. Secondo le anticipazioni, un sacerdote viene portato dai brigatisti in gran segreto nel covo di via Montalcini dove in quel momento Moro è tenuto prigioniero. Il Presidente della DC non esita a confessare l’odio feroce che prova per alcuni di quelli che considerava suoi amici di partito, in primis scagliandosi contro Andreotti. Così arriviamo all’epilogo di questa drammatica vicenda politica.

E’ il 9 maggio 1978. Dopo una prigionia di 55 giorni, i brigatisti decidono di uccidere Aldo Moro, che viene caricato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Gli ordinano di coprirsi, dicendogli che verrà trasferito in un altro luogo – ma lì, Moro non arriverà mai. Una volta in auto, le Brigate Rosse gli spararono dodici proiettili, uccidendolo. Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato nella stessa auto lo stesso giorno, in via Caetani.











