Esther Duflo, Nobel per l’Economia/ L’approccio sperimentale nella lotta alla povertà (Che tempo che fa)

Esther Duflo, nobel per l’Economia, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Raidue. In un periodo così complicato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il programma di Fazio prosegue nel suo compito di informare e intrattenere i telespettatori in un momento storico davvero particolare. A rendere ulteriormente interessante la puntata di questa sera, la presenza del premio Nobel per l’Economia Esther Duflo, che esprimerà un parere sulla situazione italiana ed europea. Lo farà attraverso i numeri, illustrando il suo “pensiero economico”. Appuntamento dunque fissato questa sera su Raidue, con Esther Duflo protagonista di Che Tempo che Fa. L’economista francese farà il punto della situazione economica in Italia ed in Europa.

Esther Duflo a Che Tempo Che Fa, chi è il Premio Nobel per l’Economia 2019

Esther Duflo ospite questa sera di Che Tempo che Fa, è un’economista francese, fresca di Premio Nobel per l’economia nel 2019, insieme a Michael Kremer e a suo marito Abhijit Banerjee, per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Si tratta della seconda donna capace di assicurarsi un riconoscimento così prestigioso, ma anche il profilo più giovane a ricevere un premio del genere. Nel suo percorso accademico spicca la laurea in storia ed economia all’École Normale Supérieure nel 1994, dove ha conseguito un master presso DELTA, in collaborazione con l’École des hautes études in sciences sociales e l’École Normale Supérieure nel 1995. Dopo il dottorato di ricerca, Esther Duflo ha collaborato come assistente professore di economia al MIT, fino alla attesa promozione in professore associato nel 2002.



© RIPRODUZIONE RISERVATA