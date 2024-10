Dopo aver visto i numeri vincenti del primo appuntamento della giornata del concorso del Million Day, in programma alle 13.00, è arrivato il momento di andare a conoscere anche le cinquine fortunate di questa sera nella giocata serale delle 20.30. Sono due, come ogni giorno, le estrazioni di questo martedì 15 ottobre e come sempre accade, andremo a conoscere i numeri dei due appuntamenti sperando che la cinquina da noi avanzata possa corrispondere totalmente (o almeno in parte) a quella vincente, in modo da poter portare a casa dei premi interessanti. L’ambizione e l’obiettivo di tutti sarà certamente quello di riuscire a centrare la cinquina totalmente in modo da poter portare a casa quella che è la vittoria massima in programma sul concorso che corrisponde a un milione di euro. Se così non fosse, comunque, non mancano i premi ugualmente interessanti anche se ovviamente più bassi: con quattro numeri giocati, ad esempio, si potrà ottenere una vittoria da mille euro mentre solamente mettendo a segno la vittoria da cinque numeri si porterà a casa il milione tanto atteso.

Al Million Day si può giocare con la giocata semplice, che prevede una puntata da un euro sui cinque numeri preferiti tra l’1 e il 55. C’è poi però anche la giocata plurima, con più cinquine fortunate che verranno avanzate al costo di un euro ciascuna e infine il gioco prevede la possibilità di partecipare con un sistema che può essere integrale o ridotto e che consentirà ai giocatori un diverso tipo di giocata. I giocatori avranno anche la possibilità di giocare in abbonamento per ripetere la propria giocata per un certo numero di volte, che equivale a dieci, tranne che nel caso dei sistemi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

Million Day: –

Extra Million Day: –