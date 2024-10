Ogni giorno i giocatori possono partecipare al concorso del Million Day e provare a vincere fino a un milione di euro: una somma importante che permettere a chiunque di cambiare vita e realizzare i propri sogni. Per partecipare al concorso, i giocatori potranno decidere le proprie cinquine del cuore e puntare su queste un euro. Facendo ancora un passo indietro per comprendere ancora meglio le regole del gioco, che saranno note a tanti ma forse non a tutti, ricordiamo che al gioco si può prendere parte scegliendo cinque numeri. Questi numeri dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e scelti ovviamente in base alle proprie preferenze: ad esempio, se si hanno delle date del cuore, ecco che il gioco è fatto!

Million Day, numeri vincenti di oggi 13 ottobre 2024/ Le cinquine delle ore 20.30

Insomma, indipendentemente da quali siano i numeri che più piacciono a ciascuno, l’importante è sapere che il costo della giocata è di un euro e che i giocatori potranno decidere liberamente se partecipare alla prima estrazione del giorno, che è quella delle 13.00, oppure a quella serale delle 20.30. Non finiscono però qui i “benefit” del Million Day che offre anche altre chance di vincita oltre a quella del gioco primario del quale abbiamo appena spiegato le regole. I giocatori, infatti, avranno anche la possibilità di partecipare a quello che è il gioco secondario del concorso, chiamato Extra Million Day: si tratta di un secondo gioco che offre un’altra chance di vincita con un premio molto importante, anche se ovviamente più basso rispetto al concorso primario. All’Extra Million Day si possono infatti vincere 100.000 euro: una cifra interessante anche se ovviamente più bassa rispetto al milione. Andiamo ora a conoscere i numeri fortunati di oggi nell’estrazione delle ore 13.00, la prima della giornata.

Million Day, estrazione vincenti di oggi 13 ottobre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13:00

