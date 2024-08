In tanti pensano che passato il Ferragosto, l’estate volga al termine, o almeno… Le ferie! C’è però una costante nelle vite degli italiani che non passa con il 15 di agosto, con il Natale, la Pasqua e così via: si tratta del Million Day, il concorso vincente che permette di portare a casa fino a un milione di euro giocando solamente una combinazione di vince numeri che se dovesse corrispondere poi a quella vincente, permetterebbe di portare a casa la maxi somma.

Million Day, numeri vincenti di oggi, 16 agosto 2024/ Segui l'estrazione delle ore 13.00

Per farlo basta scegliere appunto la propria cinquina che dovrà essere compresa tra l’1 e il 55: il costo di una singola giocata è di un euro ma si potrà partecipare anche con più cinquine, optando per una giocata plurima o ancora per un sistema. Ogni possibilità permette di vincere appunto la somma massima: il più c’è un altro gioco chiamato Extra Million Day che in palio mette fino a 100.000 euro. A questo secondo concorso si partecipa seguendo le stesse regole del primo, puntando però un altro euro oltre a quello della giocata primaria del gioco.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 agosto 2024/ Scopri le combinazioni dell'estrazione delle ore 20:30

QUALI SONO I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 20:30?

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: