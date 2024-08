Dopo il sempre amatissimo appuntamento delle 13:00, a poche ore dalle 20:30 torniamo a parlarvi (come facciamo ogni giorno, Ferragosto incluso!) del Million Day e dell’Extra MillionDay, pronti a regalare ricche emozioni ai tanti giocatori tra voi cari lettori che – tra una costina, una birra e un falò in spiaggia – avete deciso di sfidare anche in questo festivo giovedì 15 agosto 2024 la Dea Bendata della fortuna per cercare di accaparrarvi l’ambitissimo milione in palio o uno dei tanti (addirittura sette!) premi in palio.

Soffermandoci proprio sul milione vi ricordiamo che per ora ad agosto nessun giocatore del Million Day è riuscito ancora ad acciuffarlo, dopo un luglio che si è rivelato (a dir poco) ricchissimo: l’ultima vittoria milionaria risale al 26, mentre in totale se ne sono contate la bellezza di undici delle quali addirittura nove tutte concentrate nell’estrazione pomeridiana del 18 luglio. Insomma, la nostra speranza è che oggi tra i nuovi milionari premiati dal Million Day ci sia proprio qualcuno tra voi carissimi lettori e per scoprirlo non ci resta che passare subito la palla ai numeri vincenti delle ore 20:30!

