La settimana prosegue e anche in questo mercoledì 21 novembre 2024, l’attesa è immensa per la scoperta dei numeri vincenti del concorso fortunato del Million Day, così amato dai giocatori italiani che ogni giorno hanno la chance di partecipare con le combinazioni che più preferiscono al concorso fortunato. Andiamo dunque a vedere come giocare e soprattutto quali sono le possibilità che la cinquina avanzata sul concorso dia un risultato fortunato e vincente. Innanzitutto occorre ricordare ai giocatori, soprattutto a quelli che partecipano meno frequentemente al concorso del Million Day, che per prendere parte al gioco basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 ed effettuare una giocata che avrà il costo di un solo euro. Sono due le possibilità quotidiane di prendere parte al concorso: la prima estrazione ci sarà alle ore 13.00, e la seconda alle 20.30.

Numeri vincenti Million Day di oggi, 21 novembre 2024/ L'estrazione delle ore 13:00

Il concorso mette in palio, come ogni giorno, un milione di euro nelle due diverse estrazioni quotidiane che ci sono. Novembre non era stato un mese particolarmente fortunato per le vittorie maxi ma… Il 18 è arrivata finalmente la vincita da un milione che mancava da ottobre! Il decimo mese dell’anno era stato infatti ricco di vittorie: ben cinque giocatori erano riusciti a portare a casa un milione di euro. Novembre, invece, non aveva regalato nessuna vittoria da sei zeri fino al 18, quando effettivamente un giocatore di Roma è riuscito nell’impresa, centrando la vincita con un’estrazione giornaliera. Con i numeri giocati, 6, 18, 23, 35 e 39, il fortunato giocatore è riuscito a centrare la vincita, ottenendo appunto un milione di euro: una somma molto alta che sarebbe in grado di cambiare la vita a chiunque riesca a centrarla con un pizzico di fortuna. Andiamo ora a scoprire i numeri vincenti delle 20.30 di questa sera.

Numeri vincenti Million Day di oggi 20 novembre 2024/ L'estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI VINCENTI DELLA SERA

Million Day: –

Extra Million Day: –